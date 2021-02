«Купляем дамэны з ідыёцкімі назвамі massandry.net, omon.wtf», — дырэктарка заблякаванага KYKY.org пра «гульню» зь Міністэрствам інфармацыі

Источник материала: Свабода

— Рэдакцыя прыняла рашэньне часова пакінуць Беларусь пасьля арышту сузаснавальніка kyky.org, бізнэсоўца Аляксандра Васілевіча, уладальніка рэклямнага агенцтва і галерэі сучаснага мастацтва «Ў». Саша, як зьмянілася ваша рэдактарскае, журналісцкае і чалавечае жыцьцё пасьля вымушанага пераезду рэдакцыі?



— Жыцьцё зьмянілася на 200%, бо ніхто з нас ня быў гатовы да эміграцыі. У выніку каманда нашых двух сайтаў KYKY.org i The Village Беларусь раскіданая па трох краінах — Літва, Польшча і Ўкраіна. Выданьне працягвае існаваць, і мая задача як дырэктара, каб людзі рэгулярна атрымлівалі заробак, а гэта неверагодна складаны квэст паміж трыма краінамі ў сытуацыі, калі ты чакаеш рэгістрацыі кампаніі ў ЭЗ зь верасьня мінулага году. Журналісты ўжо пяць месяцаў чакаюць і спадзяюцца, што хутка вернуцца ў Менск.

Я прымушаю сябе мець інтарэс да польскай культуры, гісторыі, чытаю шмат, вучу мову, інакш даўно б пагрузілася б у дзіўны дэпрэсіўны стан. Часам лаўлю сябе на думцы, што мне абсалютна ўсё роўна, дзе жыць. Новую краіну я сабе не выбірала. У маім выпадку ўсё ўпіраецца ў дачку-падлетка, якая за некалькі месяцаў засвоіла польскую мову і вучыцца ў мясцовым ліцэі. У Літве і Эстоніі яна б так хутка ня ўправілася. Пакуль што мы пажывем у Варшаве.



— Якая самая апошняя інфармацыя пра Аляксандра Васілевіча, яго справу, настрой, намеры?



— Інфармацыю пра Сашу атрымліваю празь ягоную жонку Надзю Зелянкову, бо мае «фальшыўкі з Польшчы» даходзяць да яго надзвычай рэдка, а ад яго — яшчэ радзей. 28 студзеня было роўна 5 месяцаў, як Саша знаходзіцца ў СІЗА, яму ўвесь час падаўжаюць тэрмін знаходжаньня пад вартай. Сядзіць ён у камэры на 12 чалавек, сярод якіх доктар, айцішнік, трэнэр, інжынэр і алкаш, як я ведаю зь лістоў.

Апошнім месяцам Саша перахварэў на каранавірус, доўга не атрымліваючы лячэньня. У яго псуецца зрок у камэры. Гэта дрэнныя навіны. Добрыя навіны — Надзя здолела арганізаваць сетку дастаўкі перадачаў у турму, і ў выніку Саша мае прыстойную ежу. Што тычыцца ягоных намераў, то, ведаючы Сашу, скажу, што гэта — ня падаць духам і верыць у тое, што ўсё скончыцца хутка і перамогай.



— Відавочна, што са жніўня 2020-га зьмянілася і канцэпцыя выданьня, цяпер пратэсты і рэпрэсіі ў Беларусі — галоўны ракурс. Ці канчаткова гэта? У якім выпадку kyky.org вернецца да сваіх асноўных, так бы мовіць, лягчэйшых тэмаў?



— Цяпер на заблякаваным сайце KYKY.org мільён візытаў за студзень. Да блякаваньня было 5 мільёнаў. Гэта падзеньне трафіку ў пяць разоў. Калі глядзіш гугл-аналітыку, разумееш, што якія б тэмы мы ні падымалі — лёгкія ці цяжкія, мы ўсё гэтак жа будзем заставацца мэдыя, якое не даспадобы, якому забаранілі існаваць у Беларусі — the Village Беларусь крыху раней, KYKY.org крыху пазьней. Дзіўна думаць, як вернесься да старой тэматыкі, калі ты заблякаваны за нейкі «экстрэмізм».

Мы лёгкія на падʼём, маем пачуцьцё гумару, умеем рабіць запатрабаваны аўдыторыяй кантэнт, таму нашы выданьні хутчэй будуць мяняцца, чым вяртацца да старых фарматаў. Гэта як вярнуцца ў Беларусь да жніўня 2020 году. Як ты гэта зробіш, калі гэтай краіны ўжо не існуе. Цяпер мы паспрабуем запусьціць Patreon зь мерчам з рознымі худзі, майкамі, дызайн якіх рэдакцыя адбірае на свой густ, каб зрабіць тэставаньне новай мадэлі манэтызацыі. Асноўная гісторыя — не працягнуць ногі, бо калі ня будзе чым плаціць заробак, зусім будзе няважна, лёгкі кантэнт ці цяжкі, ці ёсьць ён.



Рэгістрацыя выданьня ў ЭЗ дасьць магчымасьць найперш легалізавацца, знаходзіцца тут не на птушыных правах, атрымаць дазвол на жыхарства для супрацоўнікаў. Каб мы маглі афіцыйна зарабляць. Цяпер у нас няма такой магчымасьці.

— Якая дапамога ці падтрымка патрэбная вашай рэдакцыі цяпер?



— У нас ёсьць забаўная гульня зь Міністэрствам інфармацыі. Наш сайт заблякаваны па іх рашэньні за «экстрэмізм». Як і ва ўсіх выданьняў, наш асноўны дамэн KYKY.org адкрываецца праз VPN. Дадаткова для таго, каб людзі ўнутры Беларусі не гублялі доступу да выданьня, мы купляем дамэны з ідыёцкімі назвамі. І пакуль улады заўважаць, што KYKY ўсё роўна існуе і трафік ідзе на нейкі ідыёцкі дамэн кшталту massandry.net, mininform.lol, omon.wtf, праходзіць тыдзень ці два. Дамэн mininform.lol пратрымаўся каля месяца. І калі аўдыторыі Свабоды цікава паўдзельнічаць у такой гульні, у такім атракцыёне, можна дапамагчы нам купіць ідыёцкі дамэн, каб яшчэ тыдзень чытаць KYKY без блякаваньня. Дамэн каштуе грошай, і мы зьбіраем іх на PayPal.

