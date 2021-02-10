Назван состав сборной Беларуси на стартующий в среду чемпионат мира по биатлону

В заявке нашей команды 10 спортсменов, по пять – в женской и мужской командах.





сообщает interfax.by. Не попал в состав сборной Роман Елетнов. "В мужской команде на старт гонок выйдут Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский, а в женской – Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины", -interfax.by. Не попал в состав сборной Роман Елетнов.





Всего в чемпионате примут участие 25 команд. Пропускает чемпионат мира команда Китая, которую тренируют Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева.





Первая гонка чемпионата стартует 10 февраля в 17 часов.





Далее программа турнира выглядит так:





12 февраля (пт), 16:30 – спринт, мужчины





13 февраля (сб), 16:30 – спринт, женщины





14 февраля (вс), 15:15 – гонка преследования, мужчины





17:30 – гонка преследования, женщины





16 февраля (вт), 14:05 – индивидуальная гонка, женщин





17 февраля (ср), 16:30 – индивидуальная гонка, мужчины





18 февраля (чт), 17:15 – одиночная смешанная эстафета





20 февраля (сб), 13:45 – эстафета, женщины





17:00 – эстафета, мужчины





21 февраля (вс), 14:30 – масс-старт, женщины

17:15 – масс-старт, мужчины











