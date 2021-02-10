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Чиновникам не позавидуешь. Три вывода из ситуации с Сергеем Румасом

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Представители номенклатуры упустили шанс на нормальную жизнь.

Чиновникам не позавидуешь. Три вывода из ситуации с Сергеем Румасом

Фото БЕЛТА

Одна из самых громких новостей последнего времени – об интересе силовиков к бывшему премьер-министру Сергею Румасу. Сообщено о задержании группы бывших и действующих банкиров, в числе которых мог оказаться и Сергей Румас – но не оказался, поскольку находится за границей.

Какие выводы напрашиваются из этой информации?

Если Румас вернется в страну, на него могут надеть наручники

Вне зависимости от того, могли бы реальные основания для интереса силовиков к Румасу или нет, дело в отношении его будет политически мотивированным.

Бывший премьер никогда не лез в политику и тем более не претендовал на то, чтобы заменить Лукашенко на посту главы государства. Но в глазах правителя он дважды грандиозно провинился.

В первый раз, когда достаточно свободно повел себя после назначения премьером, собрав немало симпатий в обществе. Тогда Румаса пришлось срочно исключать из официальной информационной повестки. Во второй раз – когда сфотографировался с супругой на фоне протестного марша 16 августа.


Чиновникам не позавидуешь. Три вывода из ситуации с Сергеем Румасом

Последующие слова Лукашенко («Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся») не оставляют шансов на то, что проверка деятельности Румаса могла бы быть объективной.

Если бывший премьер вернется на родину, его с большой долей вероятности ждет судьба более смелого коллеги Виктора Бабарико.

Началась зачистка среди номенклатуры

Во время массовых протестов чиновники за редким исключением предпочли занять молчаливую позицию, наблюдая за схваткой общества с одной стороны, и Лукашенко и силовиков с другой. Но отказавшись от активной позиции, оно упустили шанс на нормальную жизнь.

После того как уличную активность удалось (по крайней мере, временно) приглушить, у Лукашенко и силовиков нашлось время и возможности разобраться с представителями номенклатуры.

Похоже, причиной бед Румаса могла стать одна неосторожная фотография. А мэр Витебска Вадим Зарянкин, вероятно, вынужден был подать в отставку из-за участия сыновей в акциях протеста.

Теперь любое неосторожное действие, поступки родственников или просто подозрения в недостаточной лояльности могут аукнуться чиновникам крахом карьеры или тюремным сроком.

На фоне усиления роли силовиков значение номенклатуры существенно понизилось.

В обществе видят все больше достойных кандидатур, способных заменить Лукашенко

Информация об интересе силовиков к Румасу заставила вновь заговорить о нем и даже рассматривать его как потенциального политического деятеля. Появилась даже конспирологическая версия, что Румаса в качестве преемника Лукашенко могла рассматривать Москва и поэтому перед ним встала угроза ареста.

Таким образом количество ярких персон, которых в обществе готовы рассматривать в качестве кандидатур на пост главы государства продолжает расти: Светлана Тихановская, Павел Латушко, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Румас…

А ведь еще недавно в Беларуси говорили, что пусть Лукашенко и непопулярен, но ясной персонализированной альтернативы ему нет. 

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Представители номенклатуры упустили шанс на нормальную жизнь.
 
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