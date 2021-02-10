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ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса

10.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) "Надежда" успешно вышел на орбиту Марса, за семь месяцев преодолев почти 500 млн километров.

В Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума во вторник, 9 февраля, сообщили, что ОАЭ - пятая страна в истории, достигшая Красной планеты, передает DW.

"Это - историческая веха, которую удалось преодолеть усилиями Эмиратов, работавших над этим 5,5 млн часов на протяжении свыше шести лет", - указали в центре.

Запуск состоялся 20 июля 2020 года с помощью японской ракеты-носителя H-IIA с территории космического центра Танэгасима в Японии.

Зонд предназначен для изучения климата и нижних слоев атмосферы Красной планеты. Он оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

 
 
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Автоматический межпланетный зонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) "Надежда" успешно вышел на орбиту Марса, за семь месяцев преодолев почти 500 млн километров.
 
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