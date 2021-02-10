Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 11 человек, следует из сообщения правозащитного центра «Весна».

«В связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК)…», - поясняется в сообщении.

В частности, политзаключенными признаны:

Антон Воловик (осужден на три года лишения свободы по ст. 342,364 УК);

Артем Исаков (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК);

Иван Коневега (осужден на три года лишения свободы по ст. 342, 218, 364 УК);

Руслан Окостко (осужден на три года лишения свободы по ст. 363 УК);

Алексей Губич (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК);

Дмитрий Гопта (осужден на два года лишения свободы по ст. 342 и 364 УК);

Вадим Гурман (осужден на три с половиной года лишения свободы по ст. 342 и 364 УК);

Виталий Прохоров (несовершеннолетний, осужден на два года лишения свободы по ст. 342 и 364 УК);

Алексей Червинский (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК);

Андрей Хренков (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 364 УК);

Сергей Раткевич (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 364 УК).

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 239 человек.