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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек

10.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 11 человек, следует из сообщения правозащитного центра «Весна».

«В связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК)…», - поясняется в сообщении.

В частности, политзаключенными признаны:

Антон Воловик (осужден на три года лишения свободы по ст. 342,364 УК);
Артем Исаков (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК);
Иван Коневега (осужден на три года лишения свободы по ст. 342, 218, 364 УК);
Руслан Окостко (осужден на три года лишения свободы по ст. 363 УК);
Алексей Губич (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК);
Дмитрий Гопта (осужден на два года лишения свободы по ст. 342 и 364 УК);
Вадим Гурман (осужден на три с половиной года лишения свободы по ст. 342 и 364 УК);
Виталий Прохоров (несовершеннолетний, осужден на два года лишения свободы по ст. 342 и 364 УК);
Алексей Червинский (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК);
Андрей Хренков (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 364 УК);
Сергей Раткевич (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 364 УК).

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 239 человек.

 
 
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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 11 человек, следует из сообщения правозащитного центра «Весна».
 
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