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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 11 человек
Источник материала: АФН
Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 11 человек, следует из сообщения правозащитного центра «Весна».
«В связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с использованием насилия сотруднику МВД, другим должностным лицам, исполняющим должностные обязанности (ст. 363, 364, 366 УК)…», - поясняется в сообщении.
В частности, политзаключенными признаны:
Антон Воловик (осужден на три года лишения свободы по ст. 342,364 УК);
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 239 человек.
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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 11 человек, следует из сообщения правозащитного центра «Весна».
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