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МВФ ожидает от ЦБ РФ снижения ключевой ставки до 3,5%

10.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают от ЦБ России снижения ключевой ставки к концу 2021 года до 3,5%.

Об этом говорится в распространенном во вторник докладе МВФ, передает ТАСС.

«В отсутствие дальнейшего смягчения политики прогнозируемая инфляция будет ниже уровня к концу 2021 года, несмотря на недавний рост, - отмечается в тексте. - Краткосрочное инфляционное давление из-за ослабления рубля на данный момент удерживает инфляцию выше показателя в 4%, но МВФ ожидает снижение до 3,5% к концу 2021 года».

Поэтому, по мнению организации, снижение на 0,5 процентных пункта необходимо для реагирования на будущие потрясения. «Действительно, некоторые риски могут привести к дальнейшему ослаблению рубля и инфляции», - предупреждают в МВФ. Однако эксперты полагают, что необходимо подождать, пока риски реализуются, поскольку с ними можно справиться, например, путем повышения ставки.

 
 
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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают от ЦБ России снижения ключевой ставки к концу 2021 года до 3,5%.
 
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