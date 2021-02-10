Госдепартамент США отказался сообщить, поедет ли в Минск новый посол













Вопрос о приезде посла и о том, собирается ли она вручать верительные грамоты белорусскому президенту Александру Лукашенко или же будет общаться с оппозицией, был задан Прайсу на брифинге в понедельник.





"Назначенная посол, как вы знаете, ездила на прошлой неделе в страны-партнеры. Мы здесь тесно координируемся с нашими европейскими партнерами по этому вопросу. У меня нет для вас ничего нового по ее планам, каким-либо планам поехать в Беларусь", - ответил представитель Госдепа.

Напомним, что Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси в декабре прошлого года.





До того времени она занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам. Ранее она уже работала в посольствах США в России, Грузии и Украине