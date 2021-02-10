"Сделаем все гораздо хитрее" - новая акция от Навального

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Руководитель региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новую акцию протеста 14 февраля. "Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", - рассказал Волков в эфире "МБХ медиа".





Он отметил, что тактика запугивания со стороны властей "пока работает". "Из 100 людей, сочувствующих протестующим, 99 не выходят на улицы, потому что не могут себе позволить быть арестованным, оштрафованным, отчисленным из университета и уволенным с работы. <...> Потенциал протеста в 100 раз больше, чем мы увидели на улицах. Это значит, что нам надо найти формы для этих людей", - объяснил Волков.

Он уточнил в своем Telegram-канале, что штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля в 20:00 выйти в свой двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и несколько минут так постоять. Предполагается, что акция продлится 15 минут.





"Идею акции нам подсказал Алексей Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда. А еще подсказали петербуржцы, которые, заполнив 31 января всю Гороховую улицу, подняли вверх телефоны с фонариками", - пояснил Волков. Он напомнил, что ответом на акции 23 и 31 января была "беспрецедентная волна насилия и репрессий", были задержаны в общей сложности около 12 тысяч человек.



