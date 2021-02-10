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Смартфоны в категории «топ за свои деньги» по версии AnTuTu в январе

10.02.2021 08:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Смартфоны в категории «топ за свои деньги» по версии AnTuTu в январе
Иллюстративное фото
В этот раз цензоры популярного бенчмарка AnTuTu представили список устройств, которые реализуются на международном рынке, а не только в пределах Китая.

Первую строчку в рейтинге занял смартфон HONOR 30, работающий на платформе Kirin 985. Он получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Гаджет набрал 401 941 балл и таким образом в четвёртый раз подряд стал лидером международного рейтинга AnTuTu.


Смартфоны в категории «топ за свои деньги» по версии AnTuTu в январе

На втором месте оказался HUAWEI nova 7, построенный на идентичной платформе. Третье место занял Redmi 10X 5G, работающий на процессоре Dimensity 820 и оснащённый 8/128 ГБ памяти. Суммарный результат модели составил 394 949 баллов.

В первую десятку также попали модели Xiaomi Mi10T Lite 5G, Mi10 Lite 5G и Mi 10i, Redmi K30 5G и Redmi Note 8 Pro, а ещё HUAWEI nova 7i и realme 7. Представители AnTuTu отметили, что в рейтинге учитывался средний результат моделей, а не максимальный. При составлении списка принимали во внимание не менее 1000 тестов для каждой модели, проведённых в период с 1 по 31 января 2021 года.
 
 
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Список производительных смартфонов января 2021 года, лучшие модели в среднебюджетном сегменте.
 
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