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Золотарев: белорусскую АЭС возводили по принципу "строим как себе"

10.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия и Беларусь в течение длительного времени являются ближайшими и надежными партнерами во многих областях, включая такие направления, как политика, безопасность, экономика и культура. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь хочет выйти на новый уровень кооперации с Россией

Исторически сложившиеся производственные связи, относительно одинаковый уровень научно-технического развития, сходство нормативно-правовой базы в сфере экономики, близость менталитетов, как и использование русского языка делают все сферы сотрудничества поистине уникальным. Это в полной мере касается и работы Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь, которое возглавляет гость радио Sputnik Юрий Золотарев, посетивший радиостудию в День дипломатического работника России.

"По итогам 2020 года от российских предпринимателей поступило около 260 обращений, в интересах продвижения продуктов российских компаний на белорусский рынок при непосредственном участии Торгового представительства проведено 42 мероприятия, включая подготовку и сопровождение 31, главным образом, региональных бизнес–миссий. Объем поддержанного Торгпредством и подтвержденного документально несырьевого неэнергетического экспорта составил более 10 191,87 тыс. долл. США. Убедительным свидетельством стратегического партнерства между нашими странами и даже в какой-то степени символом высокого уровня двусторонних отношений в торгово-экономической сфере является совместная реализация крупномасштабного проекта по строительству Белорусской атомной электростанции. Генеральным подрядчиком проекта является "Атомстройэкспорт". На площадке ее строительства задействовано от 3 до 4 тыс. российских специалистов. Ключевой принцип возведения этого уникального объекта "строим как себе", ― отметил собеседник Sputnik.

Программу "Горизонт событий" с участием главы Торгового представительства Российской Федерации в Беларуси Юрия Золотарева смотрите на Sputnik Беларусь.

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В День дипломатического работника России радио Sputnik посетил глава Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев.
 
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