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Нежданно-негаданно: Кейт Миддлтон и ее дочь стали звездами TikTok

10.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и ее дочь принцесса Шарлотта взорвали популярную сеть TikTok: в сети обсуждают мини-ролик, созданный поклонником королевства.

Преданные фанаты монаршей семьи давно обратили внимание, что любимая дочка Кембриджей очень похожа на свою прабабушку - королеву. Но теперь всплыло явное подтверждение тому, что у маленькой Шарлотты есть и общие черты со своей матерью. 

В TikTok появилось видео с Кейт Миддлтон и Шарлоттой: популярный ролик продемонстрировал очаровательное сходство между герцогиней и маленькой принцессой.

Создатель ролика заметил во время недавнего видеоколла герцогини, что Миддлтон собрала волосы в хвост и постоянно поправляла прическу во время разговора с собеседниками. И тут же фанат вспомнил, что Шарлотта обожает проделывать такой же трюк с волосами: например, во время первого дня в школе в 2019 году. Два момента из жизни дочки и мамы соединили в одно - и получили неожиданно вирусный ролик, набравший множество лайков и просмотров на платформе.

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Новый видеоролик с 5-летней принцессой Шарлоттой и герцогиней мгновенно стал вирусным и доказал явное сходство между мамой и дочкой.
 
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