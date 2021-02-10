Перевести деньги с карты на карту теперь можно с комиссией 1,5% на TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Сервис переводов TUT.BY (расчетный банк МТБанк) объявляет о снижении комиссии до 1,5% за перевод с минимальной суммой комиссии 0,49 BYN. Также снижена комиссия до 1,5% на переводы с карт МТБанка на карты банков 61 страны мира, минимальная сумма комиссии — 2 BYN.

Переводы возможны только с белорусских карт Visa, Mastercard и Белкарт с поддержкой технологии 3D Secure для повышения уровня безопасности.

Размер комиссии рассчитывается автоматически и показывается на экране до совершения перевода. В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется только в белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.

Переводы с карты на карту любого банка РБ

Для того, чтобы перевести деньги с карты на карту любого банка РБ в сервисе переводов TUT.BY от МТБанка достаточно знать 16-значный номер карты получателя. Другие реквизиты не нужны.

Порядок действий:

1. Заполнить предложенную форму, внеся:

реквизиты карты отправителя (номер карточки, срок действия и CVC/CVV код) и 16-значный номер карты получателя;

сумму перевода;

2. Согласиться с условиями совершения перевода, ознакомившись с комиссией за перевод, и нажать кнопку «Перевести».

Переводы доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт.

Комиссия за перевод взимается с отправителя. В сервисе МТБанка она составит 1,5% от суммы операции (минимум — 0,49 BYN).

Некоторые банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе. Наличие или отсутствие подобных комиссий и их размер можно уточнить в банке, выпустившем карту отправителя.

Переводы по номеру карты за границу (61 страна)

Переводы за границу возможны только с карточек МТБанка на карточки Mastercard и Visa банков следующих стран: Австрия , Азербайджан , Албания , Армения , Бахрейн , Бельгия , Болгария , Босния и Герцеговина , Венгрия , Вьетнам , Германия , Гонконг , Греция , Грузия , Дания , Израиль , Индия , Ирландия , Исландия , Испания , Италия , Казахстан , Кипр , Киргизия , Китай , Корея , Латвия , Литва , Лихтенштейн , Люксембург , Македония , Мальта , Молдова , Монако , Монголия , Нидерланды , Норвегия , Польша , Португалия , Россия , Румыния , Сербия , Сингапур , Словакия , Словения , Великобритания , Таджикистан , Таиланд , Тайвань , Туркменистан , Турция , Узбекистан , Украина , Финляндия , Франция , Хорватия , Черногория , Чехия , Швейцария , Швеция , Эстония

Для осуществления перевода достаточно знать 16-значный номер карты получателя, имя и фамилию получателя на латинице. Порядок действий для перевода аналогичен переводам на карты белорусских банков.

Комиссия за перевод взимается с отправителя и составит 1,5% от суммы операции (минимум 2 USD).