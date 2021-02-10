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Перевести деньги с карты на карту теперь можно с комиссией 1,5% на TUT.BY

10.02.2021 09:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис переводов TUT.BY (расчетный банк МТБанк) объявляет о снижении комиссии до 1,5% за перевод с минимальной суммой комиссии 0,49 BYN. Также снижена комиссия до 1,5% на переводы с карт МТБанка на карты банков 61 страны мира, минимальная сумма комиссии — 2 BYN.

Переводы возможны только с белорусских карт Visa, Mastercard и Белкарт с поддержкой технологии 3D Secure для повышения уровня безопасности.

Размер комиссии рассчитывается автоматически и показывается на экране до совершения перевода. В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется только в белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.

Переводы с карты на карту любого банка РБ

Для того, чтобы перевести деньги с карты на карту любого банка РБ в сервисе переводов TUT.BY от МТБанка достаточно знать 16-значный номер карты получателя. Другие реквизиты не нужны.

Порядок действий:

1. Заполнить предложенную форму, внеся:

  • реквизиты карты отправителя (номер карточки, срок действия и CVC/CVV код) и 16-значный номер карты получателя;
  • сумму перевода;

2. Согласиться с условиями совершения перевода, ознакомившись с комиссией за перевод, и нажать кнопку «Перевести».

Переводы доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт.

Комиссия за перевод взимается с отправителя. В сервисе МТБанка она составит 1,5% от суммы операции (минимум — 0,49 BYN).

Некоторые банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе. Наличие или отсутствие подобных комиссий и их размер можно уточнить в банке, выпустившем карту отправителя.

Переводы по номеру карты за границу (61 страна)

Переводы за границу возможны только с карточек МТБанка на карточки Mastercard и Visa банков следующих стран: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Китай, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония

Для осуществления перевода достаточно знать 16-значный номер карты получателя, имя и фамилию получателя на латинице. Порядок действий для перевода аналогичен переводам на карты белорусских банков.

Комиссия за перевод взимается с отправителя и составит 1,5% от суммы операции (минимум 2 USD).

 
 
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Сервис переводов TUT.BY (расчетный банк МТБанк) объявляет о снижении комиссии до 1,5% за перевод с минимальной суммой комиссии 0,49 BYN. Также снижена комиссия до 1,5% на...
 
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