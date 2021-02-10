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Перевести деньги с карты на карту теперь можно с комиссией 1,5% на TUT.BY
Источник материала: Tut.by
Переводы возможны только с белорусских карт Visa, Mastercard и Белкарт с поддержкой технологии 3D Secure для повышения уровня безопасности.
Размер комиссии рассчитывается автоматически и показывается на экране до совершения перевода. В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется только в белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.
Переводы с карты на карту любого банка РБ
Для того, чтобы перевести деньги с карты на карту любого банка РБ
Порядок действий:
1. Заполнить предложенную форму, внеся:
2. Согласиться с условиями совершения перевода, ознакомившись с комиссией за перевод, и нажать кнопку «Перевести».
Переводы доступны для карточек платежных систем Visa, Mastercard и Белкарт.
Комиссия за перевод взимается с отправителя. В сервисе МТБанка она составит 1,5% от суммы операции (минимум — 0,49 BYN).
Некоторые банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе. Наличие или отсутствие подобных комиссий и их размер можно уточнить в банке, выпустившем карту отправителя.
Переводы по номеру карты за границу (61 страна)
Переводы за границу возможны только с карточек МТБанка на карточки Mastercard и Visa банков следующих стран:
Для осуществления перевода достаточно знать 16-значный номер карты получателя, имя и фамилию получателя на латинице. Порядок действий для перевода аналогичен переводам на карты белорусских банков.
Комиссия за перевод взимается с отправителя и составит 1,5% от суммы операции (минимум 2 USD).
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Сервис переводов TUT.BY (расчетный банк МТБанк) объявляет о снижении комиссии до 1,5% за перевод с минимальной суммой комиссии 0,49 BYN. Также снижена комиссия до 1,5% на...
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