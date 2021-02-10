Как остаться здоровым, если дома кто-то заболел? Рассказывает терапевт

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В сезон острых респираторных заболеваний (ОРЗ) всегда актуален вопрос, как сохранить здоровье и не заболеть. А если уже болеет кто-то из семьи, то и остальных ждет та же участь? О том, как избежать болезни, когда рисков вокруг очень много, а также о том, из чего складывается иммунитет, мы узнали у врача-терапевта Артема Кошкина.



Артем Кошкин, врач-терапевт

Замерз — значит, простудишься?

— От чего зависит, подхватишь ли зимой вирусное заболевание? Из чего вообще складывается иммунитет человека?

— Заболеешь ли в сезон респираторных заболеваний, зависит от многих факторов. В первую очередь от состояния иммунитета. Немаловажное значение имеет еще и образ жизни человека, в том числе соблюдение основных правил профилактики.



Иммунитет человека можно условно разделить на естественный и искусственный. Самые первые антитела к инфекциям человек начинает получать еще в утробе матери — через плаценту, затем с материнским молоком. Также естественный иммунитет формируется в течение жизни, когда человек встречается с инфекциями (а это происходит ежедневно) и организм вырабатывает антитела.

Искусственный иммунитет человек получает за счет вакцинации. Потому врачи и рекомендуют регулярно делать прививки — это помогает в формировании иммунитета, а значит влияет на способность пережить сезон простуд без болезней или перенести заболевание в более легкой форме.

С возрастом иммунитет человека может снижаться: появляются хронические заболевания, которые ослабляют организм. Также более слабый иммунитет будет у людей, страдающих аутоиммунными, онкологическими заболеваниями, диабетом.

— Каковы основные правила профилактики?

— Важно регулярно мыть руки, обрабатывать поверхности, использовать разную посуду. У больного должен быть свой набор столовых приборов, которые, кроме него, никто не трогает. Важно использовать отдельное постельное белье, полотенца.

В рацион питания нужно включать продукты, богатые витамином С и другими антиоксидантами, а это не только цитрусовые. Много витамина C содержится в шиповнике, смородине. А также поддерживать питьевой режим: в среднем это 30 мл воды на 1 кг веса в сутки.





Общая профилактика ОРЗ — это обеспечивать себя регулярным сном не менее восьми часов, не переутомляться, разнообразно питаться, поддерживать умеренную физическую активность, избегать переохлаждения или перегревания, то есть одеваться по погоде и лучше в несколько слоев, чтобы была воздушная подушка.

Также желательно избегать курения: никотин способствует сужению сосудов, страдает кровоснабжение периферических конечностей, то есть мерзнут руки и ноги. Это может спровоцировать переохлаждение, снижение иммунитета и как следствие — простуду.

— А какую роль в процессе заболевания играет переохлаждение? У нас уже есть стойкая ассоциация: замерз на улице — можешь заболеть.

— Переохлаждение и перегревание — это стресс для нашего организма. Когда организм переживает стресс, происходит снижение иммунитета и создание благоприятных условий для появления вирусных и бактериальных инфекций.

Чтобы это не было стрессом, организм нужно приучать к перепадам температур. Так, например, работает закаливание. Организм закаленного человека реагирует на холод или жару не так остро, а значит реже переживает стресс и меньше подвержен снижению иммунитета.





При этом нельзя определить, что опаснее: переохлаждение или перегревание. Вредным будет и то и то. Особенно опасно переохлаждение и перегревание для людей страдающих хроническими заболеваниями. Например, при сердечно-сосудистых заболеваниях высока вероятность развития неблагоприятных событий при длительном нахождении в условиях низких температур или посещения бани, сауны.

Как жить с зараженным человеком?

— Если дома кто-то заболел, означает ли это, что всех домашних ждет то же самое? От чего зависит, заболеешь ты после контакта с заразным человеком или нет?

— Этого может не произойти. Все зависит от состояния иммунитета и сопротивляемости инфекциям у отдельного человека. Важна также длительность контакта с больным, соблюдение правил профилактики и ваш образ жизни в целом, который влияет на состояние иммунитета.

— Что самое опасное в соседстве с больным человеком: общая еда, непосредственный контакт, общие поверхности, которых касаются все домашние?

— Чаще всего острые респираторные инфекции распространяются воздушно-капельным и контактным путем. Потому к наиболее опасным факторам передачи инфекции можно отнести длительный контакт с больным, то есть нахождение в одном помещении. Не менее опасно пользование общими столовыми приборами и посудой, средствами гигиены (например, общее полотенце), отдых в одной постели с больным, отказ от использования средств индивидуальной защиты (маска, респиратор) больным и окружающими.

— Какие меры можно предпринять, если кто-то из домашних заболел?

— В первую очередь — изолировать заболевшего человека в отдельную комнату, при наличии такой возможности. Также необходимо выделить больному отдельную посуду, постельное белье, полотенце и т.д.





При перемещении по квартире, больному, а также всем, кто проживает совместно с ним, обязательно использовать медицинскую маску. Также рекомендуется проводить частые проветривания помещений, это снижает концентрацию инфекционных агентов в окружающем воздухе. Не будет лишней и обработка поверхностей в местах общего пользования растворами спиртосодержащих антисептиков.

«Положительные эмоции влияют на весь организм»

— Эффективны ли в лечении инфекционных заболеваний противовирусные препараты?

— Инфекции могут быть разного характера: бактериальные, грибковые и вирусные. Если противовирусными препаратами лечить вирусную инфекцию, эффект будет. Поэтому, например, не стоит самостоятельно назначать себе антибиотики — это средство для работы с бактериальной инфекцией и против вирусов оно не поможет.

Противовирусные препараты назначают, когда вирус «опознан» в организме человека или имеются четкие клинические проявления, характерные для патологического процесса, вызванного конкретным вирусом (например, вирусом герпеса, гриппа А). Существуют также препараты более широкого действия, они помогают бороться с разными вирусами.





— Какие профилактические меры можно предпринять после выздоровления самому больному и его домашним?

— Главное — организовать качественную реабилитацию. То есть наладить сон. Для восстановления сил и энергии после перенесённой инфекции, необходимо спать не менее 8 часов в день. Организовать прогулки на свежем воздухе. Постепенно, через 1-2 недели, можно добавлять в повседневную деятельность физические упражнения. Также может быть рекомендован прием витаминных препаратов по назначению врача.

Следует наладить питание. Включать в рацион побольше свежих овощей и фруктов, соблюдать питьевой режим. Важно также создать оптимальные климатические условия воздуха в квартире, он должен быть прохладным (18-21 °C) и увлажненным (50-60%).

Еще одна важная деталь — положительные эмоции. Когда мы чувствуем что-то приятное, в организме выделяется гормон радости, что хорошо влияет на нашу нервную систему, а это она управляет нашим организмом. То есть положительные эмоции влияют на нервную систему и через нее на состояние всего организма. У человека появляются жизненные силы, процесс восстановления идет гораздо легче.