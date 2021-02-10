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Латушко представил план Белорусского освобождения

10.02.2021 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В рамках общей стратегии Народного антикризисного управления представлен план Белорусского освобождения в два этапа.

Латушко представил план Белорусского освобождения

По словам главы НАУ Павла Латушко, первым этапом должно стать масштабное давление на режим и мобилизация общества: «Мы объединяем наши усилия с сегодняшнего дня и весной 2021 года».

Вторым станет «адекватный ответ на преступления диктатуры в формате, к которому будет готово общество». В частности речь может идти об активном гражданском сопротивлении и возвращении демократических сил в страну.

«Масштабное давление даст результат. Координация всех политических структур, общественных объединений и гражданских инициатив помогает эффективно реализовать проекты в ряде направлений:

1. Экономическое давление.

2. Внешнеполитическое давление.

3. Противодействие пропаганде.

4. Переход чиновников на сторону народа.

5. Активные действия силовиков на стороне народа.

Одновременно с давлением по всем направлениям мы предлагаем провести Цифровой референдум. Мы хотим, чтобы белорусы смогли выразить волю народа так, чтобы режим не смог ее скрыть или украсть».

Получение достаточного количества голосов на Цифровом референдуме станет, по мнению Латушко, «мощным сигналом для режима Лукашенко: или проведение Республиканского референдума с независимым составом ЦИК, или активное гражданское сопротивление режиму как адекватный ответ на преступное удержание власти силовыми методами».

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В рамках общей стратегии Народного антикризисного управления представлен план Белорусского освобождения в два этапа.
 
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