Источник материала: Хартия'97

На спутнике Сатурна ученые обнаружили вещество, которого там не может быть 10.02.2021, 9:09

иллюстрационное фото

Кто оставил на планете следы ракетного топлива?

Группа ученых из США, Великобритании, Индии и Тайваня представили первый анализ спектров отражения на полушариях спутника Сатурна Реи, пишет nv.ua .

Авторы работы изучали данные, полученные спектрографом ультрафиолетового изображения Кассини во время облетов спутника.

Астрофизик из США Марк Эловиц и его коллеги обнаружили хорошее соответствие спектров Реи с моногидратом гидразина и несколькими хлорсодержащими молекулами. Они показали, что моногидрат гидразина является наиболее вероятным кандидатом для объяснения характеристики поглощения при длине волны 184 нм.

Гидразин также использовался в качестве топлива в двигателях «Кассини», однако двигатели не использовались во время облетов спутника во льду, и поэтому предполагалось, что сигнал не исходит от топлива космического корабля.

Затем ученые подробно описали, как моногидрат гидразина может быть химически образован на ледяных поверхностях.

Исследователи предполагают, что Титан может испускать молекулы азота в сторону Реи, которые затем превращаются в гидразин в результате межлунного взаимодействия.

Такое взаимодействие двух лун — большая редкость в нашей Солнечной системе. Но, учитывая размер Титана, вполне вероятно, что он будет оказывать некоторое влияние на окружающие его объекты.

По сравнению с хлорметаном, образование моногидрата гидразина было легче объяснить из-за химических реакций с участием водяного льда и аммиака или доставки из богатой азотом атмосферы Титана.

Эловиц и его коллеги рассмотрели возможность заражения данных гидразиновым топливом с космического корабля Кассини, хотя это было крайне маловероятно, поскольку гидразиновые двигатели не использовались во время облетов спутника. Команда планирует дальнейший анализ, чтобы понять потенциал переноса материалов со спутника на спутник через атмосферу Титана, чтобы объяснить присутствие моногидрата гидразина на Рее.

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