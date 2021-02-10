Источник материала: Хартия'97

«У власти появилась нешуточная проблема Румаса — носителя не одной тайны» 1 10.02.2021, 8:56

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

После выезда в Великобританию человека, который был вторым лицом в Беларуси, ход событий может приобрести новые нюансы.

Белорусский историк и публицист Анатолий Сидоревич прокомментировал новое «дело банкиров» и ситуацию с отъездом экс-премьера Беларуси Сергея Румаса за пределы страны.

«Когда Виктор Бабарико заявил о своих президентских амбициях, я написал приблизительно так: быть не может, чтобы за Бабарико не стояли наши финансисты.

У меня, пинского полешука, уважительное отношение к нашим финансистам не только потому, что не один из них оканчивал Пинский учетно-кредитный техникум, но и потому, что многие из них действительно грамотные люди. Я не могу не относиться с уважением к наставнику многих наших финансистов Станиславу Богданкевичу.

Когда Василия Матюшевского назначили вице-премьером, мне было жаль его: чтобы развернуться, чтобы плодотворно работать, ему надо было занимать такую должность не при этом режиме. Я знал, что долго в кресле премьера не пробудет Сергей Румас, потому что он слишком умен для такой должности при этом режиме.

Так вот, написал я, что за Бабарико, вероятно, стоят финансисты, а назавтра появился указ об освобождении финансиста от должности премьер-министра», — пишет Сидоревич.

Он считает, что из «компетентных органов» до ушей бывшего премьера дошла информация, что под него копают. И он оказался в Лондоне.

«У хозяина Дворца Независимости появилась новая, и нешуточная, проблема — проблема Румаса, носителя не одной тайны, знатока истинной ситуации в экономике и финансах Беларуси, клановых связей, черных дел, а главное — человека со связями и с хорошей репутацией», — считает Анатолий Сидоревич.

«После выезда в Великобританию человека, который был вторым лицом в Беларуси, ход событий здесь может приобрести новые нюансы. Подчеркиваю: может», — пишет публицист.

Он напоминает, что в Беларуси остаются жена и младшие дети Сергея Румаса. Но использование их для давления «таит в себе опасность для самой власти», — считает Сидоревич.

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