Источник материала: Хартия'97

Ловушка и унижение: в Европарламенте отчитали Борреля за визит в Москву 10.02.2021, 8:48

2,480

Дискуссия растянулась на два часа.

Евродепутаты два часа отчитывали Жозепа Борреля за его визит в Москву и пресс-конференцию с Сергеем Лавровым. За что главу дипломатии ЕС критиковали, как он оправдывался, и кто вступился за него, - в репортаже dw.com .

Большинство политиков в Брюсселе остались очень недовольны поездкой верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. Во вторник, 9 февраля, Европарламент предусмотрел на обсуждение визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа.

Боррель: Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС

Глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая - донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. "Я это сделал, и им это не понравилось", - отметил Боррель. Вторая цель - подготовить стратегическую дискуссию об отношениях ЕС-Россия. "Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы", - заявил он.

Боррель уточнил, что власти РФ не желают вести конструктивный диалог, когда ЕС поднимает вопросы прав человека. "Мы на распутье в наших отношениях с Россией", - заявил Боррель и пообещал подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.

Провальная пресс-конференции Борреля с Лавровым

Впрочем, это обещание не умерило пыл критиков. Внешнеполитический эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер (Michael Gahler) из Германии признал, что Боррель донес своему российскому коллеге Сергею Лаврову требования освободить Навального и остановить "российскую агрессию" против соседних стран.

Но он сразу же задал вопрос, а не было ли ожидаемым, что Лавров будет нападать на ЕС на пресс-конференции . "В ответ следовало бы указать на длинный список недостойного поведения России и дать отпор лавровскому "А как там в Латвии, Кубе и Каталонни". Ведь агрессор против Украины - Россия, а не мы. Это российские власти убивают людей дома и за границей, а не мы. Россия удерживает диктаторов у власти, а не мы", - отметил Галер и призвал как к санкциям против всех судей и прокуроров, причастных к политическим делам против оппозиции, так и к поиску отмытых денег российских олигархов в ЕС.

Председатель фракции "Обновить Европу" Дачиан Чолош из Румынии назвал ошибочным решение Борреля посетить Москву сейчас, когда у него не было возможности надавить на власти РФ, чтобы те освободили Навального. То, что глава дипломатии ЕС все же поехал и попал в "ловушку" на пресс-конференции с Лавровым, стало, по мнению Чолоша, "неверным дипломатическим сигналом" и нанесло ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока.

Призывы к Боррелю подать в отставку

Многие другие евродепутаты были жестче в своих оценках. Евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. "Вы донесли свои сильные месседжи с глазу на глаз, но позволили Лаврову донести свою ложь и высокомерие миллионам людей в мире, которые увидели и ваше унижение", - отметила Фотыга.

Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой "принять меры", если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат.

Евродепутаты винят не Борреля, а Берлин и Париж

Хотя 81 подпись - не так и мало для такого рода писем, но дебаты показали, что большинство не поддерживает этот призыв. Первыми в защиту Борреля стали его однопартийцы социал-демократы. Кати Пири из Нидерландов считает, что Москва злоупотребила визитом, чтобы унизить высокого гостя и оскорбить ЕС. "Но можно ли возлагать вину за это на Борреля? Случилось ли бы это, если бы лидеры ЕС занимали более жесткую позицию?", - спрашивала она. Пири считает, что нет. В пример она привела призывы президента Франции Эмманюэля Макрона к диалогу с Москвой и возобновление строительства "Северного потока-2" при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский назвал опыт Борреля в Москве "отрезвляющим и унизительным". Но он также не винит дипломата. Вместо этого Лагодинский адресовал Берлину и Парижу призыв бороться с продажностью отдельных политиков в ЕС и подумать над усилением санкций и над остановкой "Северного потока-2".

Кто из евродепутатов встал на защиту Борреля?

Полную же поддержку Боррель получил от своих обычных противников. Француз из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани воздал должное Боррелю за "храбрый, реалистичный и необходимый" визит в Москву. По его мнению, поскольку Россия будет преследовать свои интересы в отношениях с Брюсселем, то ЕС надо прекратить заботиться об интересах других стран в отношениях с РФ. В конце своей речи он дал понять, что имеет в виду США.

Похвалила Борреля за визит и представитель "левых" от Ирландии Клэр Дейли. Навального при этом она назвала "злобным противником иммиграции и расистом с, возможно, 4% поддержки". Практически следуя примеру Лаврова на пресс-конференции с Боррелем, Дейли указала на случаи тюремного заключения в США и Испании, по ее мнению, организованные по политическим мотивам. Она обвинила ЕС в лицемерии, поскольку в ответ не были введены санкции против Мадрида и не звучали призывы разорвать отношения с Вашингтоном.

Дейли заканчивала свое выступление под возгласы негодования. А внефракционная Дорин Роокмакер из Нидерландов отметила: "Давайте не забывать, что мы можем свободно критиковать наших политических лидеров. Это право каждого человека, но во многих странах его топчут ногами так называемые лидеры и тираны".

Боррель не согласен с критикой своего визита в Москву

После того, как поток желающих выступить евродепутатов иссяк, Боррель получил возможность ответить. Он сразу же перешел на родной испанский и вместо положенных пяти минут эмоционально говорил около пятнадцати. Он признал, что в Москве можно было бы достичь большего, но высказал непонимание, за что его критикуют. Если за то, что он вообще поехал, то, по словам Борреля, за последние два года из стран ЕС были совершены 19 официальных визитов в Россию. Дипломат также уверен, что время для поездки он выбрал правильно и донес все необходимые сигналы. "Похоже, что, по общему мнению, я должен был по-другому вести себя. Но я не считаю, что пресс-конференция - это дебаты или противостояние. Я высказал свою позицию", - подытожил Боррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .