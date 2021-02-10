От динамики до портретов: разбираемся в тонкостях и пользе серийной съемки

Источник материала: Onliner Достаточно ли одного кадра для хорошего результата? Нет, очень часто одной фотографии может не хватить. Мы вооружились камерой Canon EOS R6 и рассказываем о не известных широкому кругу тонкостях серийной съемки, помогаем освоить ее и тем самым улучшить ваши навыки фотографирования всего — от съемки динамики до портретов. Мы расскажем, где уместно снимать много, как делать это правильно и в удовольствие.

Немного истории. Фотография — это медиум, который фиксирует моменты. Решающий момент быстротечен, он уходит и никогда не возвращается — про это разными словами говорили все легендарные фотографы. Ведь фотография — вид искусства с отбором результата после самого акта творчества.

У фотографов National Geographic есть оборудование, о котором можно лишь мечтать, несколько недель на съемку одного сюжета, лучшие гиды и доступ в самые невероятные уголки планеты. При этом всего один хороший кадр на сотню отснятых изображений считается верхом профессионализма. Мы, как любители, можем рассчитывать на один хороший снимок на тысячу сделанных фото. И это уравнение работает в обе стороны: чем больше снимаем, тем больше хороших кадров получается. Чем больше фотографий мы делаем, тем больше ошибок, но тем быстрее мы учимся и лучшими фотографами становимся.

Ведь в любой съемке, будь то праздник, протест или портрет, очень много переменных. И делая мало фотографий, мы снижаем шансы на получение успешного кадра. Это чистая математика.

Переходим на Back Button Focus

Фокусировка кнопкой спуска затвора работает в любой камере прямо из коробки. Способ вполне хорош, и многие отличных фотографов работают именно так. Но фокусировка кнопкой AF-ON — это гораздо лучше, она меняет правила игры в фотографии. Начало экспозамера и старт автофокусировки происходят отдельно от нажатия кнопки спуска затвора. Каждый раз, когда вы хотите сфокусироваться, вы нажимаете эту кнопку. Следящий автофокус будет работать, пока вы ее удерживаете, но вы сможете «спускать курок» в любой момент съемки, как и спокойно перекомпоновывать кадр, не оставаясь в начальной позиции съемки. Как только вы убираете палец с AF-ON, зона фокуса остается в том месте, где вы ее «отпустили». При любом следующем кадре камера не будет тратить и доли секунды на переподтверждение точного фокуса. Камера не будет отвлекаться на препятствия, не будет «перехватывать» и ерзать фокусом туда-сюда — она уже будет снимать.



Фокусировку и спуск в Canon EOS R6 можно разделить между кнопкой спуска затвора и настраиваемой кнопкой AF-ON

Используя AF-ON, мы просто разделяем процессы съемки и фокусировки на два отдельных канала и делаем фотографии в любой момент, когда пожелаем. Вы позволяете камере следить за объектом, но выводите ее из цикла «фокус — съемка — фокус». Это гораздо лучше работает при съемке любой динамики.

Этот способ требует привыкания, но обратно уже никто не возвращается. Если вы не готовы на такую радикальную смену эргономики, то помните: в большинстве случаев серийная съемка лучше всего дружит с режимом следящей автофокусировки.

Ускоряем серийную съемку

Режим серийной съемки позволяет одним нажатием делать сразу много фотографий одну за другой. Как правило, в современных камерах несколько режимов «скорострельности», а флагманские модели даже позволяют настраивать число кадров в серии и ее длину самостоятельно.

Однако на скорость серийной съемки также влияет много скрытых параметров. Если вы хотите максимальных скоростей, то эти факторы важно знать.

Во-первых убедитесь, что вы используете самые быстрые из поддерживаемых камерой карт памяти. Также удостоверьтесь, что карта памяти оригинальная. Например, у излюбленной профессионалами SanDisk очень много подделок, в лучшем случае не выдерживающих пиковых нагрузок.

Отключите настройки шумоподавления, встроенные функции коррекции виньетирования и аберраций оптики, автоматические настройки подавления мерцания. Любые программные манипуляции камеры с изображением снижают максимальную скорость серийной съемки. Камера с включенной функцией подавления мерцания, например, будет стараться снимать в коротких мгновениях равномерного освещения от флуоресцентных ламп, что тоже притормозит процесс.

На скорость серии также влияют текущие значения выдержки (когда она близка к долям секунды) и диафрагмы, заряд батареи, работа встроенного Wi-Fi, рабочая температура камеры, используемый объектив, даже контрастность сцены!

Высокие значения ISO также снижают скорость серийной съемки: усиление снятого с матрицы сигнала опять же ложится на вычислительные мощности процессора обработки сигнала фотоаппарата.

Современные JPEG и RAW занимают от 5 до 30 МБ, а оперативная память камеры (буфер) не бесконечна. Поэтому лучше хотя бы примерно понимать, сколько фотографий можно отснять до ее полного заполнения. На предельных значениях съемка остановится, камера перейдет на более медленный режим или же вообще перестанет снимать до очистки буфера. В некоторых ситуациях это настоящая катастрофа, а промедление может стоить исторического кадра.



Выгрузка картинок из буфера всегда сопровождается горением желтого светодиода возле отсека для карт памяти

Снимаем портреты в режиме серийной съемки

Серийная съемка, вопреки убеждениям, прекрасно работает в портретной фотографии. Когда вы общаетесь с человеком в кадре, очень важно «прогонять» его через спектр эмоций — от легкомысленных и положительных до серьезных. Когда вы наводите на людей объектив камеры (и вы можете проверить это прямо сейчас), они первым делом чувствуют скованность, зажатость.

Но если вы продолжите говорить с ними, отпускать шуточки или задавать вопросы и постоянно снимать (сдобрив это искренней похвалой — ведь вы не будете снимать тех, кто вам не нравится, правда?), у вас будет больше шансов зафиксировать короткий момент, когда человек в кадре расслаблен и является самим собой, настоящим.



Таким образом, вы попадаете в бонус-зону: естественные фотографии себя нравятся всем. И вот тут прекрасно сработает низкоскоростная серийная съемка



Canon EOS R6 c объективом RF 85mm F1.2 L USM, ISO 400, F1.2, 1/320 c. Уловить порой мимолетные эмоции на лице модели помогает серийная съемка

Совместный отбор кадров из серии добавляет доверия. В худшем случае можно сделать «гифку» для Telegram, на которой запечатлен эмоциональный переход или реальные эмоции.

Серийная съемка также убережет вас от закрытых глаз на групповых снимках и портретах. Наверное, лучшего инструмента, кроме команды «Не моргать и смотреть в камеру!», пока не придумано.

Бесшумная серийная съемка — при съемке дикой природы

В некоторых съемочных ситуациях невозможно не задействовать серийную съемку, но при этом вам совершенно запрещено издавать звуки. Безостановочные трели могут пугать птиц, привлекать дополнительные внимание к вам. К счастью, есть бесшумная серийная съемка с электронным затвором — одно из благ современных камер. Как правило, она доступна в режиме очень высоких скоростей — около 20 кадров в секунду со следящим фокусом. Есть и минусы: при резком движении объекта в кадре может становиться очевидным искажение объектов в кадре — это эффект желе, или плавающего затвора. Он связан со считыванием лишь части сигнала с CMOS-матрицы.

Бесшумная серийная съемка особенно важна при фотографировании диких животных, которые всегда начеку и легко пугаются от резких движений и громких звуков. Медленно приближайтесь к ним в те моменты, когда они не смотрят в вашу сторону, а потом спокойно поднимайте камеру и снимайте. Для тренировки идеально подойдут белочки в парках Минска — возьмите им угощение и приготовьтесь снимать.

Спортивные события и короткие выдержки

Безусловный лидер по использованию серийной съемки — спорт. Чтобы хорошо снимать спортивные события, нужно подготовиться. Жизнь упростит любой телеобъектив, добивающий до фокусного расстояния 200 миллиметров. Он лучше всего отделяет объекты от фона и дает подобраться близко, при этом находясь далеко. Зум-телеобъектив типа Canon RF 70-200 2.8 позволит вам держать под присмотром общие и крупные планы, но не тратить время на смену оптики, что при съемке динамики может стать фатальной ошибкой.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8 L IS USM, ISO 200, F2.8, 1/1000 c. Этот телеобъектив позволяет как держать под контролем групповые ракурсы, так и быстро переключаться на съемку крупных портретов



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8 L IS USM, ISO 200, F2.8, 1/1600 c. Короткая выдержка и зум на крупный план позволил «заморозить» движение. О том, что девушка бежит, сообщают лишь замершие в движении волосы

Использование режима приоритета выдержки и очень коротких выдержек позволяет «заморозить» движение и зафиксировать мимолетные моменты. Многие в попытке уберечь себя от ISO выше 400 (магическая цифра) стараются снимать на выдержке, близкой к предельному для текущего фокусного расстояния (1/125—1/200 с для телеобъективов). Реальная заморозка движения начинается с выдержки 1/500 c и короче.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8 L IS USM, ISO 200, F2.8, 1/2500 c. В данном случае обилие дневного света и положение фотографа позволили выхватить спортсмена в позе на руках

Выдержки около 1/1000 с позволяют поставить жизнь на паузу и увидеть процессы, не различимые невооруженным глазом: «остановить» лопасти пропеллера и самолет в небе.

При хорошем дневном освещении можно спокойно снимать и в приоритете диафрагмы, но не стоит уходить за значения F2.8 — F/4. Это позволит пропускать на матрицу максимум света, что, в свою очередь, позволит снимать на более коротких выдержках. Особенно это незаменимо при ночной съемке: избегайте F5.6 как чумы.



Canon EOS R6 c объективом RF 15-35mm F2.8 L IS USM, ISO 10 000, F2.8, 1/320 c. Так как камера EOS R6 отработала короткую выдержку и с высоким ISO 10 000, «заморозить» движение удалось даже в темноте





Длинная выдержка

Длинная выдержка? Ведь мы только что говорили про короткие! Длинная выдержка позволяет снимать с проводкой, получая классные, размытые в движении фоны и резкий объект съемки. Обычно работает на выдержках 1/40—1/100 c, отлично получается при съемке на телевик.



Canon EOS R6 c объективом EF 400mm F2.8 L IS USM, ISO 200, F2.8, 1/160 c. Из-за относительно длинной выдержки камера смогла передать ощущение движения: фон за лыжником размыт, а сам он остается резким

Если вы не верите в легальность такого приема, то на телеобъективах Canon даже есть специальный режим оптической стабилизации, который компенсирует только тряску объектива вверх-вниз, не противодействуя движению в горизонтальной плоскости.

Дополнительные советы по съемке динамики

Лучшее положение для съемки любого вида активности — когда солнце светит вам в спину. Этот огромный суперфонарь добавит объема и максимум света в кадр.

Если позволяет среда, вы должны перемещаться. Ваше положение определяет не только угол, под которым вы смотрите на объекты, порой несколько шагов могут изменить и фон на радикально другой, более удачный. Меняйте перспективы часто: снимайте с противоположных сторон, от земли и над головой. Снимки с уровня глаз человека обычного роста — очень скучные, потому что каждый видит такую же композицию своими глазами, как только встанет с кровати.

Какую бы динамику вы ни снимали, попробуйте ответить на следующие вопросы: «Что тут происходит?», «Когда идут пиковые эмоции людей?», «Когда происходят аномалии (любые события, отличающиеся от усредненного хода вещей)?». Исходя из ответов на первые два вопроса, вы сможете очень быстро научиться предсказывать аномалии и начинать серийную съемку, попадая в самый экшен. Бо́льшая часть съемки динамики — это именно предвосхищение событий, потому что отреагировать на некоторые движения вы просто физически не сможете.

Если вы снимаете спортивное событие, получить просто классные отдельные фотографии динамики — это задача-минимум. Очень хороший навык для тренировки — стараться увидеть сам ход спортивного события, разглядеть в нем рассказ, картинку с высоты птичьего полета, философский смысл.



Canon EOS R6 c объективом RF 28-70 F2 L USM, ISO 2500, F2, 1/250 c

Canon EOS R6 c объективом RF 85 F1.2 L USM, ISO 8000, F2.2, 1/320 c

Canon EOS R6 c объективом RF 15-35 F2.8 L USM, ISO 5000, F2.8, 1/320 c. В данном случае короткая выдержка позволила запечатлеть брызги и клубы пара

Фотография этим и прекрасна. Вы можете рассказать историю, как только пожелаете: через цвета и силуэты, через эмоции команд и зрителей, через пот и слезы отдельных атлетов. И этой истории необязательно быть универсальной истиной — всего лишь вашей личной правдой и вашим замыслом.

Минимизируйте чимпинг

Почти любого фотографа можно обвинить в так называемом чимпинге, или отсмотре только что снятых фотографий в попытке убедиться, действительно ли все получилось и фотографии классные. В серийной съемке динамики чимпинг требует больше времени, при этом не давая ничего, кроме выброса дофамина, но фактически гарантирует, что вы пропустите хорошие фотографии и собьетесь с ритма съемки. В некоторых случаях также повышаются шансы получить травму и притупляется ваше чувство предсказания событий, о котором мы писали выше.





В просмотре фотографий нет ничего плохого, однако для этого процесса стоит находить безопасное место и спокойное время. Минутная радость может лишить вас чего-то большего — а при съемке динамики в этом можно даже не сомневаться.

Анализируйте отснятый материал и делайте выводы

Совершенно не страшно приходить со съемки с несколькими тысячами фотографий. Просто их необязательно всем показывать. А вот отобрать из них лучшие будет не так уж сложно.

Изображения после съемки нужно анализировать, особенно если вы сняли больше тысячи фотографий. Обычно хороших снимков получается не больше полусотни, достойных — три-пять. Важно ответить себе на вопросы: «Почему эти фотографии лучшие?», «Почему остальные плохие?». Это позволит в следующий раз сконцентрироваться на сильных сторонах и повысить качество изображений в серии.

Если вы не знаете, с чего начать отбор, то используйте акроним FFAE (Focus, Face, Action, Equipment), применяемый спортивными фотографами: изображение резкое, видно выражение лица спортсмена, запечатлен динамичный момент, виден спортивный инструментарий или снаряд.

Все представители приматов любят рассматривать лица друг друга, и человек — главный любитель.



Canon EOS R6 c объективом EF 400mm F2.8 L IS USM, ISO 500, F2.8, 1/2000 c. Акроним FFAE, о котором мы писали выше, в действии



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8 L IS USM, ISO 200, F2.8, 1/1000 c. Лицо другого человека — один из сильнейших инструментов в фотографии, привлекающих внимание



Canon EOS R6 c объективом EF 400mm F2.8 L IS USM, ISO 200, F2.8, 1/2500 c

Отбирайте фотографии правильно

Отбор лучших снимков из большого числа фотографий — настоящий ад. Когда хобби превращается в ад, стоит задуматься о любых способах сделать его комфортнее.

Для просмотра больших массивов изображений нужно всего лишь воспользоваться специальными программами, такими как Fast Stone Image Viewer и излюбленная профессионалами Photo Mechanic. Эта программа была создана для фотожурналистов и спортивных фотографов, работающих на Олимпиадах (а там от момента съемки до публикации картинки с заполненными данными о съемке проходит 120 секунд). Photo Mechanic позволяет отбраковывать снимки быстрее любого другого специального ПО. Вы можете листать изображения в формате RAW как JPEG, сразу обращаясь ко встроенным JPEG- и HEIC-изображениям. Встроенные в RAW изображения можно быстро извлечь без конвертации — нужно лишь отметить нужные картинки и взять их в работу.





Чтобы сбросить «замыленность» глаза при отсмотре большого количества блоков серийных изображений, попробуйте листать их в обратной хронологии. Некоторые фотографии заиграют новыми красками. Если вы чувствуете утомление, то достаточно подойти к окну и «обнулить» ощущения, посмотрев на мир за окном.

Отбор изображений можно производить и в Lightroom, но перед этим стоит заставить программу отрисовать Smart Preview (удобно, если вы храните полноразмерные RAW на внешнем диске) или же полноразмерные preview-изображения 1:1.

Вместо заключения: снимайте очень много!

У всех нас есть врожденный дар, который никто не отберет, — это способность делать плохие фотографии. Чем быстрее мы это понимаем, тем раньше начинаем действовать в направлении улучшения ситуации.

Одно из важнейших правил успеха в любом жанре фотографии — снимайте очень много, пока ваши батареи не разрядятся, а затворы не задымятся. Делитесь, получайте критику и снова идите фотографировать. Вы сможете стать лучше только в том, что практикуете и чему уделяете время.

Что и как бы вы ни снимали, Canon EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

Больше возможностей для четкой съемки с рук. Прекрасная стабилизация изображения: 8 ступеней экспозиции.

Прекрасная стабилизация изображения: 8 ступеней экспозиции. Превосходное качество видео. Запись 4K c частотой 60 кадров/с и Full HD с частотой 120 кадров/с.

Запись 4K c частотой 60 кадров/с и Full HD с частотой 120 кадров/с. Бесшумная съемка динамичных сцен. Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с).

Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с). Обновленная система автофокуса. Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных.

Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных. Идеальная гибридная камера. Сочетание скорости, качества изображения и гибкости камеры EOS R6 делает ее идеальным инструментом для создания контента, будь то фотографии или видео, люди или места, динамичные сцены или путешествия, натюрморты или дикая природа.

Партнерский спецпроект . Реализован при поддержке ООО «Вундербай», УНП 192153894.