«Иногда нужно просто помолиться». Предприниматели представили, что бизнес это легко — смотрите, что вышло

Источник материала: ProBusiness

Вести бизнес — это легко? Мы пригласили четырех предпринимателей и предложили представить, что все-таки да. И дать максимально простые ответы на сложные вопросы о бизнесе. Что получилось — смотрите!

Вот на какие вопросы они ответили:

Как собрать эффективную команду?

Как найти гениальную идею для бизнеса?

Как выбрать зарплатный проект?

Что делать, чтобы лучшие сотрудники не уходили?

Как все успевать?

Как быть идеальным руководителем?

Бизнес с душой — это…

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Отзыв клиента о зарплатном проекте Simple

Гарина Кристина, заместитель главного бухгалтера ООО «Жилэкспо». Предприятие занимается техническим обслуживанием жилых домов и управлением общим недвижимым имуществом. Количество сотрудников — 80 человек.

— Наше сотрудничество с МТБанком определила харизма и убедительность их представителя. Однажды познакомившись и получив полную информацию об условиях обслуживания, мы приняли решение стать клиентами банка. В том числе перенесли наш зарплатный проект в МТБанк — выбрали Simple. В зарплатном проекте нас привлекли хорошие условия: возможность оформления премиальных карт, снятие наличных без комиссий во всех банкоматах страны, хороший курс за границей, манибэк и овердрафт.

Партнер проекта — зарплатный проект Simple от МТБанка. Просто для людей. — 0 BYN за снятие наличных во всех банкоматах страны

— 0 BYN за карты сотрудникам с овердрафтом и манибэк

— Премиальный сервис для руководителей

— Индивидуальный подход к вашему бизнесу



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