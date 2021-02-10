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«Иногда нужно просто помолиться». Предприниматели представили, что бизнес это легко — смотрите, что вышло
10.02.2021 09:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вести бизнес — это легко? Мы пригласили четырех предпринимателей и предложили представить, что все-таки да. И дать максимально простые ответы на сложные вопросы о бизнесе. Что получилось — смотрите!
Вот на какие вопросы они ответили:
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Отзыв клиента о зарплатном проекте Simple
Гарина Кристина, заместитель главного бухгалтера ООО «Жилэкспо». Предприятие занимается техническим обслуживанием жилых домов и управлением общим недвижимым имуществом. Количество сотрудников — 80 человек.
— Наше сотрудничество с МТБанком определила харизма и убедительность их представителя. Однажды познакомившись и получив полную информацию об условиях обслуживания, мы приняли решение стать клиентами банка. В том числе перенесли наш зарплатный проект в МТБанк — выбрали Simple. В зарплатном проекте нас привлекли хорошие условия: возможность оформления премиальных карт, снятие наличных без комиссий во всех банкоматах страны, хороший курс за границей, манибэк и овердрафт.
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«Иногда нужно просто помолиться». Предприниматели представили, что бизнес это легко — смотрите, что вышло
Вести бизнес - это легко? Мы пригласили четырех предпринимателей и предложили представить, что все-таки да. И дать максимально простые ответы на сложные вопросы о...
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