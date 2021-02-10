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Беларусь и Ватикан подтвердили стремление к активизации двустороннего сотрудничества
Источник материала: ОНТ
Беларусь и Ватикан подтверждают стремление к активизации двустороннего сотрудничества и укреплению межконфессионального диалога. Таковы краткие итоги встречи Папы Римского Франциска с официальным представителем Беларуси при святейшем престоле.
Сергей Алейник, заместитель министра иностранных дел Беларуси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле по совместительству принял участие в специальной новогодней аудиенции, во время которой не только побеседовал с понтификом, но и провёл ряд встреч с высокими иерархами Ватикана. Основными темами переговоров стали вопросы двусторонней повестки, а также сотрудничество в международных организациях и ситуация в регионе. В своём обращении к дипломатам понтифик отметил, что в настоящий момент мир переживает глубокий политический кризис, обострившийся из-за пандемии, и в очередной раз призвал страны к поиску совместных решений.
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Беларусь и Ватикан подтверждают стремление к активизации двустороннего сотрудничества и укреплению межконфессионального диалога. Таковы краткие итоги встречи...
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