Адвокат из Техаса не справился с Zoom и предстал в суде в образе кота

Источник материала: ОНТ

Адвокат из Техаса (США) Род Понтон предстал в образе кота на онлайн-заседании суда. Видеоролик инцидента был опубликован на YouTube.

Юрист по ошибке включил фильтр и появился в суде в образе грустного кота. Адвокат при этом не смог самостоятельно разобраться с настройками программы.



Инцидент был воспринят собеседниками Понтона с юмором. Как отмечает телеканал «360», сам адвокат пояснил, что до этого фильтром пользовалась его ассистентка.

Фото: twitter / lawrencehurley

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