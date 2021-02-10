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Адвокат из Техаса не справился с Zoom и предстал в суде в образе кота
Источник материала: ОНТ
Адвокат из Техаса (США) Род Понтон предстал в образе кота на онлайн-заседании суда. Видеоролик инцидента был опубликован на YouTube.
Юрист по ошибке включил фильтр и появился в суде в образе грустного кота. Адвокат при этом не смог самостоятельно разобраться с настройками программы.
Фото: twitter / lawrencehurley
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Адвокат из Техаса (США) Род Понтон предстал в образе кота на онлайн-заседании суда. Видеоролик инцидента был опубликован на YouTube. Юрист по ошибке включил фильтр и...
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