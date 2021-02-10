|
Делегат ВНС Инна Крачек – о вопросах демографии
Источник материала: ОНТ
Демография – вопрос, который волнует депутата Палаты Представителей, члена Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам и делегата Всебелорусского народного собрания Инну Крачек.
Она на форуме представит интересы жителей Витебской области. О рождаемости и заботах матерей много лет слышала из первых уст. Начинала профессиональный путь врачом-акушером. За большой вклад в здравоохранение получила звание «Человек года Витебщины-2017».
Представители промышленности, сельского хозяйства, медицины, культуры и образования из маленьких деревень и крупных городов – уже завтра в Минске встретятся люди разных сфер и возрастов. Каждый провёл большую подготовительную работу и едет на Всебелорусское народное с конкретными идеями.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Демография – вопрос, который волнует депутата Палаты Представителей, члена Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам и делегата Всебелорусского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)