Делегат ВНС Инна Крачек – о вопросах демографии

Источник материала: ОНТ

Демография – вопрос, который волнует депутата Палаты Представителей, члена Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам и делегата Всебелорусского народного собрания Инну Крачек.

Она на форуме представит интересы жителей Витебской области. О рождаемости и заботах матерей много лет слышала из первых уст. Начинала профессиональный путь врачом-акушером. За большой вклад в здравоохранение получила звание «Человек года Витебщины-2017».

Представители промышленности, сельского хозяйства, медицины, культуры и образования из маленьких деревень и крупных городов – уже завтра в Минске встретятся люди разных сфер и возрастов. Каждый провёл большую подготовительную работу и едет на Всебелорусское народное с конкретными идеями.

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