Завтра Беларусь накроет новый циклон

Источник материала: ОНТ

Накануне на встрече Президента с главой Минска был затронут вопрос уборки снега на столичных улицах. И здесь руководство подчёркивает – важно участие граждан.

Накануне снегом засыпало всю страну, но самая сложная ситуация была в Минске. В городе наблюдались 10-ти бальные пробки. Скорость автомобилей на некоторых участках не превысила 30-ти километров в час. Машины заносило, из-за этого много мелких аварий и соответственно – заторов. Работа у коммунальщиков была напряжённой, но они уверяют, что готовы к внештатным ситуациям и просят отнестись с пониманием к технике и сопровождающей колонне.

Сегодня у погоды передышка, а завтра страну накроет новый циклон. Впрочем, синоптики и МЧС чрезвычайную ситуацию не прогнозируют. А коммунальщики, уверяют, готовы к любым сюрпризам зимы.

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