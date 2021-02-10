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Более 1100 предложений поступило на сайт Всебелорусского народного собрания

10.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 1100 предложений поступило на сайт Всебелорусского народного собрания

Более тысячи ста предложений поступило на портал Всебелорусского народного собрания.

Самыми активными оказались минчане – они отправили 40% всех сообщений. Больше всего наших граждан интересует тема «Государство, общество, политика». На втором месте – вопросы жилья и жилищно-коммунального хозяйства. И здесь белорусы обсуждают приватизацию и выкуп арендного жилья. Ещё одна популярная тема – социальное и пенсионное обеспечение. В частности, поступили предложения о включении декретного отпуска в страховой стаж, дополнительной поддержки семей, где воспитывается ребёнок-инвалид.  Ни одно из предложений не останется без внимания. Часть направлена в рабочую группу оргкомитета Всебелорусского народного собрания. Другие же обращения рассмотрят местные и республиканские органы госуправления.

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Более тысячи ста предложений поступило на портал Всебелорусского народного собрания. Самыми активными оказались минчане – они отправили 40% всех сообщений. Больше...
 
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