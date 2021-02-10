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Семь человек погибли в Парагвае при крушении самолета ВВС

10.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семь человек погибли в Парагвае при крушении самолета ВВС

9 февраля около международного аэропорта Асунсьон (Парагвай) разбился самолет военно-воздушных сил страны. В результате крушения погибли семь человек. Выжил лишь один пассажир. Об этом информирует ABC Color.

Выжившего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.

Военно-воздушными силами Парагвая начато расследование произошедшего.

Фото: ABC Color / Gentileza

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9 февраля около международного аэропорта Асунсьон (Парагвай) разбился самолет военно-воздушных сил страны. В результате крушения погибли семь человек. Выжил лишь...
 
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