Семь человек погибли в Парагвае при крушении самолета ВВС

Источник материала: ОНТ

9 февраля около международного аэропорта Асунсьон (Парагвай) разбился самолет военно-воздушных сил страны. В результате крушения погибли семь человек. Выжил лишь один пассажир. Об этом информирует ABC Color.

Выжившего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.

Военно-воздушными силами Парагвая начато расследование произошедшего.

Фото: ABC Color / Gentileza

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