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В Гвинейском заливе пираты атаковали нефтяной танкер
Источник материала: ОНТ
В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер для транспортировки химикатов и нефтепродуктов Maria E. Об этом
По предварительным сведениям, инцидент произошел 9 февраля около 15:20 по минскому времени (12:20 по времени UTC) в 200 км к северо-западу от Принсипи и Сан-Томе.
Судно проходит в данном районе регулярно с февраля 2020 года,
Фото: marinetraffic
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В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер для транспортировки химикатов и нефтепродуктов Maria E. Об этом информирует компания Dryad Global, специализирующаяся на...
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