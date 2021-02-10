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В Гвинейском заливе пираты атаковали нефтяной танкер

10.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гвинейском заливе пираты атаковали нефтяной танкер

В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер для транспортировки химикатов и нефтепродуктов Maria E. Об этом информирует компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности.

По предварительным сведениям, инцидент произошел 9 февраля около 15:20 по минскому времени (12:20 по времени UTC) в 200 км к северо-западу от Принсипи и Сан-Томе.

Судно проходит в данном районе регулярно с февраля 2020 года, уточняет портал Maritime Bulletin. Владельцем корабля является греческая компания Lotus Shipping. Предположительно, на момент захвата танкер шел под флагом Панамы.

Фото: marinetraffic

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В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер для транспортировки химикатов и нефтепродуктов Maria E. Об этом информирует компания Dryad Global, специализирующаяся на...
 
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