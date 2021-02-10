Вы только посмотрите на молодых! 10 свадебных фото, которые вызывают смех

Источник материала: ОНТ

Свадебные снимки бывают не только романтичными, но и очень смешными! Сделали для вас подборку таких фотографий.



Интересный выбор локации



Демонстрация силы!



Летающий торт вместе с гостем



Голодная невеста...



Мама счастлива!



Искренние эмоции



Будни фотографа



Собаке тоже весело!



Странный ракурс...



Любовь на асфальте

Какая фотография вызвала у вас больше всего эмоций? Поделитесь подборкой с друзьями, чтобы они тоже улыбнулись сегодня!

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