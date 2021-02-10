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Вы только посмотрите на молодых! 10 свадебных фото, которые вызывают смех

10.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вы только посмотрите на молодых! 10 свадебных фото, которые вызывают смех

Свадебные снимки бывают не только романтичными, но и очень смешными! Сделали для вас подборку таких фотографий.


Интересный выбор локации


Демонстрация силы!


Летающий торт вместе с гостем


Голодная невеста...


Мама счастлива!


Искренние эмоции


Будни фотографа


Собаке тоже весело!


Странный ракурс...


Любовь на асфальте

Какая фотография вызвала у вас больше всего эмоций? Поделитесь подборкой с друзьями, чтобы они тоже улыбнулись сегодня!

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Свадебные снимки бывают не только романтичными, но и очень смешными! Сделали для вас подборку таких фотографий. Интересный выбор локации Демонстрация силы!...
 
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