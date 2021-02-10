Зампредседателя БАЖ: «Катя и Даша держатся, молодцы. Это важно, коллег не сломали»

Источник материала: Салiдарнасць

Некоторым коллегам с боем удалось прорваться на «открытое судебное заседание».





Фото TUT.BY

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий поделился своими впечатлениями после первого дня процесса над журналистками «Белсата» Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.

— Как и предполагалось, никакой открытости белорусской Фемиды хотя бы для всех журналистов никто не собирался и симулировать. Некоторым коллегам с боем удалось прорваться на «открытое судебное заседание», остальным пришлось дежурить в коридоре. Не говоря уже о простых людях, друзьях и знакомых Кати и Даши, у которых право присутствовать тоже есть.

Меру пресечения, статью и обвинение журналисткам не поменяли. Они остаются в СИЗО, им по-прежнему грозит до 3 лет за якобы организацию протестов через прямой эфир.

В конце дня судья призвала адвокатов готовиться к прениям сторон (это происходит в конце процесса). Возможно, это означает, что власть хочет быстренько порешить дельце, дав как можно меньшему количеству людей повидаться с Катей и Дашей перед возможным сроком. И точку в деле быстренько поставить, — написал Горецкий в своем Facebook.

При этом он также отметил то, что не может не радовать:

— Катя и Даша держатся, молодцы. Они в хорошем настроении, несмотря на почти 3 месяца в СИЗО. Это важно, коллег не сломали.

Никто из свидетелей со стороны обвинения в общем-то не сказал НИЧЕГО о вине журналисток. Да, были протесты. Да, транспорт не ходил, но кто перекрывал движение, Минсктранс не знает. И связи с работой журналисток нет и быть не может.

Хотя как рассчитаны убытки Минсктранса — шарада всех последних процессов по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Людям предъявляют Площадь Перемен, а в справке — остановка транспорта возле станции метро Пушкинская. 19 маршрутов транспорта.

Процесс над Катей и Дашей получил небывалый мировой резонанс. Даже по «делу БЕЛТА», наверное, такого не было, чтобы на почту одно за одним приходили заявления и обращения коллег из разных стран. Журналистские союзы, федерации и ассоциации призывают немедленно освободить журналисток.

И даже не потому, что они партнеры БАЖ и Международной федерации журналистов. А потому, что отсутствие вины журналисток — очевидно! — уверен зампредседателя БАЖ.

— Держитесь, девушки! Пишем вам письма. Кстати, сейчас все медийщики «собрались» в одном СИЗО — 220030, г.Минск, Володарского, 2, — подытожил Борис Горецкий.

Напомним, продолжение суда над журналистками — 16 февраля.