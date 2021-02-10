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Явление Караева и Караника перед камерами за уборкой снега. Байнет: «Пиар»

10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Гродно экс-главы МВД и Минздрава сами чистили улицы от сугробов, взяв в руки лопаты. И были запечатлены улыбающимися, чего несколькими месяцами ранее на публике не замечалось.

Глава Гродненского облисполкома Владимир Караник и помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев работали на улицах Ожешко и Тельмана, сообщает s13.ru.

Явление Караева и Караника перед камерами за уборкой снега. Байнет: «Пиар»

Явление Караева и Караника перед камерами за уборкой снега. Байнет: «Пиар»

Явление Караева и Караника перед камерами за уборкой снега. Байнет: «Пиар»

Явление Караева и Караника перед камерами за уборкой снега. Байнет: «Пиар»

В сети обсуждают свежие «улыбающиеся» фото. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Пиар-кампания.., уже вряд ли это «обелит» их».

«На камеру лопатой помахать и я могу».

«Только у Караника черенок лопаты неправильных политических цветов».

«Караев как-то для уборки более правильно экипирован».

«Пусть учатся на будущее».

«Погуглил эти адреса. Тельмана: Управление КГБ по Гродненской области».

«Они это согласовали? А то можно и 23.34 заработать».

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно экс-главы МВД и Минздрава сами чистили улицы от сугробов, взяв в руки лопаты. И были запечатлены улыбающимися, чего несколькими месяцами ранее на публике...
 
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