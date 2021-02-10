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Явление Караева и Караника перед камерами за уборкой снега. Байнет: «Пиар»
10.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Гродно экс-главы МВД и Минздрава сами чистили улицы от сугробов, взяв в руки лопаты. И были запечатлены улыбающимися, чего несколькими месяцами ранее на публике не замечалось.
Глава Гродненского облисполкома Владимир Караник и помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев работали на улицах Ожешко и Тельмана, сообщает
В сети обсуждают свежие «улыбающиеся» фото. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки
«Пиар-кампания.., уже вряд ли это «обелит» их».
«На камеру лопатой помахать и я могу».
«Только у Караника черенок лопаты неправильных политических цветов».
«Караев как-то для уборки более правильно экипирован».
«Пусть учатся на будущее».
«Погуглил эти адреса. Тельмана: Управление КГБ по Гродненской области».
«Они это согласовали? А то можно и 23.34 заработать».
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В Гродно экс-главы МВД и Минздрава сами чистили улицы от сугробов, взяв в руки лопаты. И были запечатлены улыбающимися, чего несколькими месяцами ранее на публике...
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