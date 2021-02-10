В Беларуси запустили кампанию по профилактике кибербуллинга среди подростков

Во Всемирный день безопасного интернета МТС и ЮНИСЕФ в рамках партнерства выпущены обучающие ролики и тест-тренажеры , которые помогут получить более подробную информацию о кибербуллинге и обучить детей безопасному поведению в интернете.

Контент для видеороликов и тестов разработан на основе реальных историй детей, переживших буллинг в интернете, и проработан с психологами. Дети узнают о том, как себя вести, если столкнулись с кибербуллингом, куда можно обратиться и какие есть инструменты помощи. Материалы также будут полезны родителям и педагогам: подскажут, как вовремя распознать, что ребенок стал жертвой буллинга, и как ему помочь справиться с проблемой.

«С 2019 года мы работаем совместно с МТС над тем, чтобы интернет стал более безопасным местом для детей. Партнерство с бизнесом открывает больше возможностей для решения многих проблем, ведь объединив усилия, можно достигать больших результатов и менять жизнь детей к лучшему. В условиях пандемии, когда большая часть коммуникаций происходит в онлайн-пространстве, актуальность этой темы возросла, а значит нужны качественные инструменты помощи для предотвращения таких проблем, как кибербуллинг,» — отметила Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

Также 9 февраля МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси подписали Соглашение о сотрудничестве: в течение года партнеры планируют работать над совместными проектами по профилактике кибербуллинга среди детей.

«Мир меняется, технологии очевидно начинают играть в нем все большую роль, дети сегодня активно пользуются девайсами и интегрированы в интернет-пространство, поэтому важно научить их безопасно пользоваться этим ресурсом. Свои намерения работать с этой темой сегодня мы закрепили Соглашением о сотрудничестве, в рамках которого в течение года планируем работать над совместными проектами по профилактике кибербуллинга среди детей», — подчеркнул генеральный директор компании МТС Владимир Карпович.

По результатам глобального исследования ЮНИСЕФ (2018 г.), в котором приняли участие более одного миллиона молодых людей в 160 странах мира, до 70,6 % интернет-пользователей в возрасте от 15 до 24 лет могут быть подвержены киберзапугиванию, преследованиям и другим опасностям.

В Беларуси дети активно используют современные технологии, по данным Белстата в 2019 году 92,4 % школьников в возрасте 6-17 лет пользовались интернетом, 92 % — сотовой связью. Мобильные технологии, интернет — удобная платформа для общения и образовательного контента с большими возможностями, особенно в условиях COVID-19.

По данным исследования, проведенного ЮНИСЕФ совместно со Всемирным банком в 2020 году, в Беларуси в период пандемии в среднем дети проводят в интернете около 3 часов в день, при этом с увеличением возраста время в Сети увеличивается. Именно поэтому важно научить детей пользоваться интернетом грамотно и безопасно.

День безопасного интернета в мире отмечают во второй вторник февраля с 2004 года с целью информировать как можно больше людей о безопасном использовании интернета.