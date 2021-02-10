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Хакеры из КНДР могли похитить 300 млн долларов для ракетной программы

10.02.2021 09:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Предварительное расследование ООН по факту хищения 281 млн долларов на крипто-валютной бирже в сентябре 2020 года содержит "убедительные основания полагать", что за преступлением могли стоять хакеры из Северной Кореи.

Выдержки из засекреченного доклада независимых экспертов членам Совета Безопасности ООН приводит во вторник, 9 февраля, агентство Reuters, передает DW.

"Предварительный анализ, основанный на векторах атаки и последующие усилия по отмыванию незаконных доходов, дают серьезные основания полагать наличие связей с КНДР", - говорится в отчете.

При этом специалисты называют зарегистрированную на Сейшелах криптовалютную биржу KuCoin жертвой одной из крупнейших в истории цифровых валютных краж.

Кроме того, эксперты считают, что северокорейские киберпреступники могли стоять за еще одной атакой - в октябре минувшего года, когда были похищены 23 млн долларов (18 млн евро).

По мнению наблюдателей, Пхеньян мог воспользоваться полученными средствами для поддержки своих ядерной и ракетных программ в обход западных санкций.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на доклад ООН сообщило, что Пхеньян в 2020 году мог "производить расщепляющиеся материалы, поддерживать ядерные объекты и модернизировать инфраструктуру баллистических ракет", продолжая искать технологии для этих программ за рубежом.

Выдержки из доклада для Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР были обнародованы менее, чем через три недели после занятия Джозефом Байденом поста президента США. Представитель американского Госдепартамента 8 февраля сказал, что администрация готовит обновленный подход в отношении Северной Кореи, консультируясь с союзниками по вопросу о "текущих вариантах оказания давления и возможностях для задействования дипломатии в дальнейшем".

 
 
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Предварительное расследование ООН по факту хищения 281 млн долларов на крипто-валютной бирже в сентябре 2020 года содержит "убедительные основания полагать", что за...
 
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