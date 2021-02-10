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Чемпионка Беларуси по самбо о словах министра спорта: хочется задать несколько вопросов гражданину Ковальчуку

10.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионка Беларуси по самбо среди женщин, неоднократный призер чемпионатов и первенств Европы и мира Лейла Аббасова прокомментировала высказывание министра спорта Сергея Ковальчука о недавнем выступлении самбиста Степана Попова на чемпионате страны.





- Судя по высказыванию товарища министра, проигрыш топового и опытного борца в чемпионате страны более молодому — это зазорно. И за это могут лишить стипендии. В таком случае хочется задать несколько вопросов гражданину Ковальчуку. Интересно, ваши высказывания затрагивают всю сборную по самбо? Или возрастные спортсменки, занявшие второе место на чемпионате и не имеющие результата за прошлый год, тоже лишатся стипендий? Или вообще им можно не бороться? Или подписантов провластного письма и преданных подруг нового главного тренера сборной это не коснется?

Да-а-а... Одни вопросы... Найдутся ли на них ответы — время покажет, — написала Аббасова в Инстаграме.
 
 
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Чемпионка Беларуси по самбо среди женщин, неоднократный призер чемпионатов и первенств Европы и мира Лейла Аббасова прокомментировала высказывание министра...
 
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