Чемпионка Беларуси по самбо о словах министра спорта: хочется задать несколько вопросов гражданину Ковальчуку

















- Судя по высказыванию товарища министра, проигрыш топового и опытного борца в чемпионате страны более молодому — это зазорно. И за это могут лишить стипендии. В таком случае хочется задать несколько вопросов гражданину Ковальчуку. Интересно, ваши высказывания затрагивают всю сборную по самбо? Или возрастные спортсменки, занявшие второе место на чемпионате и не имеющие результата за прошлый год, тоже лишатся стипендий? Или вообще им можно не бороться? Или подписантов провластного письма и преданных подруг нового главного тренера сборной это не коснется?





Да-а-а... Одни вопросы... Найдутся ли на них ответы — время покажет, — написала Аббасова в Инстаграме.



