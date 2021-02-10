В Минске задержали бывшего сотрудника БТ. Сотрудники ГУБОПиК пришли к нему домой.













Об этом в Facebook рассказала его супруга Татьяна Бойко, которая ранее тоже работала на БТ.





Как сообщает Татьяна, накануне в их съемную квартиру наведались работники ГУБОПиК и начали орать, что они предатели родины.

Орут, что мы предатели Родины, — написала женщина.

Квартира была вся обыскана, а Дмитрия задержали. Точную причину задержания никто не назвал.





Для справки:

Дмитрий Бойко последние 7 лет проработал на телеканале «Беларусь 5» ответственным выпускающим эфирного отдела. Из-за гражданской позиции он уволился в сентябре 2020-го года.





Его жена Татьяна Бойко, журналистка, режиссер и сценарист телепроектов, ушла еще раньше.

пишет belnovosti.by На протяжении всех последних месяцев пара поддерживала протесты в Беларуси,belnovosti.by





Фото: Facebook



