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В Минске задержали бывшего сотрудника БТ. Сотрудники ГУБОПиК пришли к нему домой.
Источник материала: Партизан
В минувший вторник, 9 февраля, в белорусской столице задержали экс-сотрудника «Белтелерадиокомпании» Дмитрия Бойко.
Об этом в Facebook рассказала его супруга Татьяна Бойко, которая ранее тоже работала на БТ.
Как сообщает Татьяна, накануне в их съемную квартиру наведались работники ГУБОПиК и начали орать, что они предатели родины.
Орут, что мы предатели Родины, — написала женщина.
Квартира была вся обыскана, а Дмитрия задержали. Точную причину задержания никто не назвал.
Для справки:
Дмитрий Бойко последние 7 лет проработал на телеканале «Беларусь 5» ответственным выпускающим эфирного отдела. Из-за гражданской позиции он уволился в сентябре 2020-го года.
Его жена Татьяна Бойко, журналистка, режиссер и сценарист телепроектов, ушла еще раньше.
На протяжении всех последних месяцев пара поддерживала протесты в Беларуси,
Фото: Facebook
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В минувший вторник, 9 февраля, в белорусской столице задержали экс-сотрудника «Белтелерадиокомпании» Дмитрия Бойко.
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