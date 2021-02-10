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В Минске задержали бывшего сотрудника БТ. Сотрудники ГУБОПиК пришли к нему домой.

10.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувший вторник, 9 февраля, в белорусской столице задержали экс-сотрудника «Белтелерадиокомпании» Дмитрия Бойко.




Об этом в Facebook рассказала его супруга Татьяна Бойко, которая ранее тоже работала на БТ.

Как сообщает Татьяна, накануне в их съемную квартиру наведались работники ГУБОПиК и начали орать, что они предатели родины.
Орут, что мы предатели Родины, — написала женщина. 
Квартира была вся обыскана, а Дмитрия задержали. Точную причину задержания никто не назвал.

Для справки: 
Дмитрий Бойко последние 7 лет проработал на телеканале «Беларусь 5» ответственным выпускающим эфирного отдела. Из-за гражданской позиции он уволился в сентябре 2020-го года.

Его жена Татьяна Бойко, журналистка, режиссер и сценарист телепроектов, ушла еще раньше.
На протяжении всех последних месяцев пара поддерживала протесты в Беларуси, пишет belnovosti.by

Фото: Facebook
 
 
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В минувший вторник, 9 февраля, в белорусской столице задержали экс-сотрудника «Белтелерадиокомпании» Дмитрия Бойко.
 
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