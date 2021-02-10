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Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

10.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В британской королевской семье пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Портленд.



Об этом 9 февраля говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.
 
Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Отмечается, что мальчик весит около 3,65 кг.

Супруг принцессы присутствовал при родах.

"Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во Дворце.
 
 
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В британской королевской семье пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца. Мальчик появился на свет в лондонской...
 
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