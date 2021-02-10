Интенсивность конфликта между Минском и ЕС может замедлиться

Такой прогноз сделали авторы нового выпуска «Минского барометра». Он был презентован Советом по международным отношениям «Минский диалог».





Как напомнили в новом выпуске его авторы, в ноябре-декабре 2020 года в отношениях Беларуси и ЕС продолжили развиваться кризисные тенденции, которые возникли в контексте белорусской президентской кампании прошлого лета и быстро привели к слому формировавшейся в предыдущие годы позитивной повестки отношений. Как и ожидалось, в отчетный период ход событий был связан, главным образом, с развивающейся спиралью санкций ЕС и ответных контрсанкций со стороны Беларуси.





6 ноября Совет ЕС утвердил второй пакет санкций против официального Минска, а 17 декабря – третий.





В ответ Минск заявил о расширении собственного персонального списка официальных лиц из стран ЕС и намерении предпринять «ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС». Также, по словам В.Макея, «принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств». Он также акцентировал внимание на том, что белорусские власти рассматривают еще как минимум три направления для реагирования, по которым могут быть приняты «очень чувствительные и серьезные» ответные меры.





Три направления контрудара





Таким образом, риторика и действия официального Минска в ответ на санкционные пакеты ЕС свидетельствуют о том, что белорусские власти имеют очевидную политическую установку отвечать на каждое новое ограничительное решение Брюсселя.





Из-за экономических ограничений Минск может наносить «контрудары» лишь по трем направлениям:





1. Введение и расширение собственного списка лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и на территорию Союзного государства.





2. Ограничение/исключение возможностей стран и институтов ЕС работать в рамках политических и гуманитарных проектов внутри Беларуси (то есть «удар» по политическим и гуманитарным интересам ЕС внутри Беларуси).





3. Ограничение/прекращение сотрудничества со странами ЕС по вопросам трансграничной безопасности.





Варшава и депортация





При общей конфликтной динамике с ЕС особенно напряженными отношения у Минска остаются с Варшавой и Вильнюсом, которые занимают наиболее активную позицию по белорусскому кейсу среди стран-членов ЕС. Послы этих стран (как и белорусские послы в них) до сих пор не вернулись из своих столиц. Первоначально у всех сторон были надежды, что возврат послов сможет произойти до конца 2020 года, однако в условиях новых санкционных раундов это стало невозможным. Более того, на протяжении периода мониторинга в МИД Беларуси дважды вызывали Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Белорусская сторона апеллировала к необходимости выполнения Польшей двусторонних соглашений в сфере борьбы с преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.





По мнению Минска, под действие этих документов подпадает деятельность находящихся на территории Польши белорусских журналистов, которые причастны к телеграмм-каналам, которые в Беларуси признаны экстремистскими.





16 ноября МИД Беларуси призвал Варшаву выдать их Минску.





Вильнюс и транзит грузов





По линии Беларусь-Литва в отчетный период произошло прогнозировавшееся в прошлом выпуске мониторинга перетекание политического конфликта в экономическую плоскость. Дочернее предприятие ЗАО «Белорусская нефтяная компания» – BNK (UK) Limited – временно приостановило поставки через порт Клайпеды. Это произошло на фоне требований А.Лукашенко отказаться от транзитного сотрудничества с Литвой в ответ на позицию Вильнюса по политическим событиям в Беларуси и начавшейся после этого проработки альтернативных маршрутов транзита через российские порты.





По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январе-ноябре 2020 г. составил 10 млрд 577,2 млн долларов США (88,3% от показателя за аналогичный период 2019 г.). Белорусский экспорт равнялся 4 млрд 778,5 млн долл. США. Этот показатель на 14,7% меньше показателя января-ноября 2019 г. Импорт из стран ЕС составил 6 млрд 380,3 млн долл. США (снизился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Отрицательное сальдо в торговле со странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 1 млрд 20,2 млн долл. США.





Затухание конфликта?





Как отмечают эксперты «Минского диалога», судя по динамике политического противостояния в Беларуси, а также изменяющейся международной повестке дня, можно ожидать, что в ближайшие месяцы интенсивность развития дипломатического конфликта между Минском и ЕС замедлится. По крайней мере, если в Беларуси не произойдет какое-то новое событие, которое может стать очередным триггером внутри- и внешнеполитической эскалации.





Большинство европейских столиц заняли выжидательную позицию в свете запланированного на 11-12 февраля Всебелорусского народного собрания, которое покажет, каким образом официальный Минск собирается выходить из политического кризиса.





Как считают политологи, само по себе Всебелорусское народное собрание едва ли может стать триггером дальнейшего раскручивания спирали санкций-контрсанкций, несмотря на попытки представителей оппозиционных структур в Варшаве и Вильнюсе лоббировать включение в санкционные списки ЕС всех делегатов мероприятия.





Эти попытки находят поддержку лишь у небольшой части государств ЕС, в то время как у многих европейских официальных лиц они вызывают отторжение и даже раздражение.





упоминавшийся ранее новый – уже четвертый – пакет санкций, тем не менее, не исключен, хотя вероятность его принятия в ближайшие месяцы невелика. Как отмечают политологи,ранее новый – уже четвертый – пакет санкций, тем не менее, не исключен, хотя вероятность его принятия в ближайшие месяцы невелика.





«В целом белорусский вопрос начал уходить из числа внешнеполитических приоритетов Европейского союза», - констатируют авторы «Минского барометра».