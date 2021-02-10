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Счастливый знак? Правнук Елизаветы II родился в особенную королевскую дату
10.02.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новость о рождении первенца принцессы Евгении стала особенной для ее бабушки королевы Елизаветы II: дата 9 февраля вошла в историю королевства еще 19 лет назад.
Принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбенк
Королевские эксперты поспешили поздравить принцессу Евгению и вспомнили о том, что произошло в этот день 19 лет назад: королева Елизавета II потеряла свою младшую сестру принцессу Маргарет.
© AP / Mario Suriani
Принцесса Маргарет (1989 год)
В 2002 году 71-летнюю принцессу и некогда икону стиля королевства госпитализировали после четвертого инсульта. Спустя несколько часов дворец сообщил о ее смерти.
Рождение первенца принцессы Евгении стало по-настоящему счастливым знаком: все позабыли о гнетущей атмосфере, царившей во дворце в день годовщины, а королева попрощалась с грустными воспоминаниями.
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Что же случилось в монаршей семье 9 февраля и почему эта дата навсегда осталась в сердце Ее Величества, пояснили королевские эксперты.
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