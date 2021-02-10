Счастливый знак? Правнук Елизаветы II родился в особенную королевскую дату

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новость о рождении первенца принцессы Евгении стала особенной для ее бабушки королевы Елизаветы II: дата 9 февраля вошла в историю королевства еще 19 лет назад.

Принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбенк стали родителями 9 февраля 2021 года, порадовав королеву девятым правнуком. Новость произвела настоящий фурор среди британцев, ведь день появления малыша уже давно значился в календаре монархов, но был связан с печальным событием в семье.

Королевские эксперты поспешили поздравить принцессу Евгению и вспомнили о том, что произошло в этот день 19 лет назад: королева Елизавета II потеряла свою младшую сестру принцессу Маргарет.

© AP / Mario Suriani Принцесса Маргарет (1989 год)

В 2002 году 71-летнюю принцессу и некогда икону стиля королевства госпитализировали после четвертого инсульта. Спустя несколько часов дворец сообщил о ее смерти.

Рождение первенца принцессы Евгении стало по-настоящему счастливым знаком: все позабыли о гнетущей атмосфере, царившей во дворце в день годовщины, а королева попрощалась с грустными воспоминаниями.

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