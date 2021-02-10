Как заметить дефицит женских гормонов? Эндокринолог называет изменения, которые сложно пропустить

Источник материала: Tut.by

Эстрогены — это три гормона (эстрадиол, эстрон и эстриол), которые отвечают за здоровье женщины и оказывают сильное влияние на ее самочувствие, фигуру и даже состояние кожи и слизистых. Часто говорят, что снижение женских половых гормонов связано исключительно с возрастом и почувствуется только после наступления менопаузы. Однако это не так, рассказывает эндокринолог Татьяна Савич. Врач называет маркеры, которые могут указывать на проблемы с эстрогенами у женщин.

Татьяна СавичВрач-эндокринолог, ведет блог в Instagram Врач-эндокринолог, ведет блог в

Нарушение менструального цикла

Это самый распространенный признак того, что у женщины есть проблемы с уровнем эстрогенов. И речь необязательно о возрастных изменениях и менопаузе. Например, на уровень эстрогенов или их цикличное выделение может влиять эмоциональное перенапряжение в любом возрасте.

У женщины все гормоны в течение месяца вырабатываются с определенной цикличностью и интенсивностью. И если в схеме их выработки есть какие-либо нарушения, то в первую очередь реагирует менструальный цикл: он может удлиняться, укорачиваться, исчезать. Нормой считается не менее 8 циклов в год, но здесь важно понимать, что каждый организм индивидуален, поэтому нельзя говорить о единственно правильном цикле в 28 дней. Женщине нужно наблюдать за менструальными циклами, и если она замечает несвойственные ей перемены — обращаться к гинекологу.

Урогенитальные расстройства

Это комплекс осложнений, которые развиваются на фоне изменений в эстрогензависимых тканях и таких органах, как мочевой пузырь, уретра, влагалище, связочный аппарат малого таза и мышцы тазового дна. Из-за дефицита эстрогенов снижается объем кровотока в этих тканях, количество мочевой кислоты, может изменяться кислотность влагалища и т.д.

Такие расстройства могут развиваться в течение пяти лет после наступления менопаузы, после хирургических вмешательств. Они могут быть представлены атрофическим вагинитом (проявляется зудом, жжением, сухостью слизистых, различными рецидивирующими выделениями из влагалища), атрофическим цистоуретритом (проявляется учащенным и болезненным мочеиспусканием с жжением, болью в нижней части живота и уретре, учащенным мочеиспусканием в ночное время, недержанием мочи).

Изменение состояния кожи

Дефицит эстрогенов может привести к сухости кожи, она легче повреждается, может стать бледной. При таком состоянии тяжелее переносятся переохлаждения, обветривания и другие внешние воздействия.



Фото: unsplash.com

Сухость слизистых

У женщины из-за дефицита половых гормонов может развиться сухость слизистых, в том числе и сухость глаз. Появляется синдром сухого глаза, который часто встречается у постоянно работающих за компьютером, нагрузка на глаза возрастает. Некоторые женщины из-за этого вынуждены постоянно использовать «искусственную слезу» или даже менять место работы.

Проблемы с зубами и полостью рта

При снижении уровня эстрогенов повышается вязкость слюны, возникает риск кровоточивости десен и воспалительных процессов в деснах, развивается дисбаланс микрофлоры полости рта. Это связано с влиянием эстрогенов на сосуды и кровоток. Часто пародонтоз может быть первым проявлением, говорящем о снижении эстрогенов. Стоматологи, как правило, это знают и направляют пациенток на консультацию к эндокринологу.

Набор веса

Эстрогены влияют на распределение жировых отложений. Когда уровень эстрогенов падает с возрастом или в период наступления ранней менопаузы (такие случаи возможны даже в 35 лет), женщина может стремительно набрать вес. Кроме того, из-за дефицита половых гормонов может происходить центральное ожирение — избыток жировых отложений в районе живота.

Проблемы с волосами

Может наблюдаться более активное выпадение волос (особенно часто проявляется в осенний сезон). Да, иногда это может быть связано с дефицитом каких-то витаминов и микроэлементов, но может быть и такое, что у пациентки низкий уровень эстрогенов.

Гормональный дисбаланс может вызывать рост волос в нетипичных для женщины местах, например, на груди, на подбородке.

Частые простуды

Женщины (особенно те, которые перенесли хирургические операции, связанные с половыми органами) могут жаловаться на частые ОРВИ.

Это может быть связано с атрофией слизистых ротовой полости, нарушением микрофлоры, — так появляются «ворота» для проникновения инфекции. Если женщина в возрасте 40+ лет начинает часто болеть, хоть это раньше для нее было несвойственно, это повод лишний раз проверить уровень половых гормонов.

Перепады настроения

Дефицит эстрогенов и все вышеперечисленные изменения могут спровоцировать тревожно-депрессивное расстройство, так как порой женщина вынуждена менять образ жизни или даже работу. Кроме того, само по себе снижение эстрогенов связано с нарушением сна, колебанием настроения, раздражительностью, изменением характера. Может наблюдаться снижение работоспособности, потеря интереса к другим людям и происходящему.