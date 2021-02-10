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Как сейчас выглядят звезды биатлона 2000-х

10.02.2021 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня стартует чемпионат мира по биатлону в Поклюке. Его фаворитами являются братья Бё, Фийон Майе, Самуэльссон, Логинов. А помните ли вы тех, кто был на вершине 10−15 лет назад? SPORT.TUT.BY показывает, как сейчас выглядят звезды мужского биатлона 2000-х.

Фото: Reuters, Biathlon Online, IBU, личные страницы в Instagram

 

 
 
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Сегодня стартует чемпионат мира по биатлону в Поклюке. Его фаворитами являются братья Бё, Фийон Майе, Самуэльссон, Логинов. А помните ли вы тех, кто был на вершине...
 
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