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Как сейчас выглядят звезды биатлона 2000-х
Источник материала: Tut.by
Сегодня стартует чемпионат мира по биатлону в Поклюке. Его фаворитами являются братья Бё, Фийон Майе, Самуэльссон, Логинов. А помните ли вы тех, кто был на вершине 10−15 лет назад? SPORT.TUT.BY показывает, как сейчас выглядят звезды мужского биатлона 2000-х.
Фото: Reuters, Biathlon Online, IBU, личные страницы в Instagram
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Сегодня стартует чемпионат мира по биатлону в Поклюке. Его фаворитами являются братья Бё, Фийон Майе, Самуэльссон, Логинов. А помните ли вы тех, кто был на вершине...
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