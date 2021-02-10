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Белорусский фильм не попал в шорт-лист «Оскара»
Источник материала: Tut.by
Белорусский фильм «Озеро радости» режиссера Алексея Полуяна не попал в шорт-лист «Оскара». Списки номинантов сегодня разместили на
Белорусский фильм
«Озеро радости» — фильм, снятый в копродуции Беларуси, Германии и Испании. В основу картины лег роман известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой.
Фильм стал кандидатом на премию Европейской киноакадемии, победил на американском LA Film Festival, итальянском Trieste Film Festival и других мировых смотрах. К слову, актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.
Напомним, ранее стало известно, что выдвинутый от Беларуси фильм «Уроки фарси»
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Белорусский фильм «Озеро радости» режиссера Алексея Полуяна не попал в шорт-лист «Оскара». Списки номинантов сегодня разместили на сайте премии.
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