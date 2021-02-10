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Белорусский фильм не попал в шорт-лист «Оскара»

10.02.2021 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский фильм «Озеро радости» режиссера Алексея Полуяна не попал в шорт-лист «Оскара». Списки номинантов сегодня разместили на сайте премии.


Белорусский фильм «Озеро радости» режиссера Алексея Полуяна автоматически квалифицировался на «Оскар-2021» в категории «Лучший короткометражный фильм» после победы на престижном фестивале LA Film Festival в Лос-Анджелесе. Однако в шор-лист фильмов, которые поборются за победу в названной категории, он не попал.

«Озеро радости» — фильм, снятый в копродуции Беларуси, Германии и Испании. В основу картины лег роман известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Это фильм о девятилетней девочке Ясе, которая переживает смерть матери. Отец отправляет ее в интернат, но однажды она решает сбежать и вернуться домой.

Фильм стал кандидатом на премию Европейской киноакадемии, победил на американском LA Film Festival, итальянском Trieste Film Festival и других мировых смотрах. К слову, актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best actress на фестивале FICBUEU в Испании.

Напомним, ранее стало известно, что выдвинутый от Беларуси фильм «Уроки фарси» сняли с конкурса на премию «Оскар». Его посчитали «недостаточно белорусским».

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Белорусский фильм «Озеро радости» режиссера Алексея Полуяна не попал в шорт-лист «Оскара». Списки номинантов сегодня разместили на сайте премии.
 
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