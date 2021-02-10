«АвтоВАЗ» в России объявил о начале продаж Lada Niva Travel

Источник материала: Tut.by

В России стартовали продажи обновленного внедорожника Lada Niva, а это значит, что не за горами появление новинки и у белорусских дилеров.





Обновленный автомобиль, напомним, получил приставку Travel в обозначении. От дореформенной Niva внедорожник отличается в первую очередь измененным дизайном передка, включая новые фары. Сзади появились светодиодные фонари, а в исполнении Off-road образ дополняют штатный шноркель, обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений и внедорожные шины.





Двигатель и трансмиссия остались у обновленной Niva без изменений — это 80-сильный мотор объемом 1,7 л в комбинации с 5-ступенчатой «механикой», постоянным полным приводом и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Дорожный просвет — 200 мм.





Всего для автомобиля предусмотрено 5 комплектаций и 8 цветов кузова, среди которых красный металлик «Феерия» и новый зеленый металлик «Амазония».





Стартовая стоимость Niva Travel в соседней стране составляет 747 900 рублей — без малого 10 тысяч долларов по текущему курсу. Подробнее об оснащении внедорожника можно узнать здесь .