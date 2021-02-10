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«Режим — это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и добровольного личностного рабства»

10.02.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В письменном интервью DW из СИЗО КГБ экс-претендент в президенты Виктор Бабарико заявил, что никто не ожидал, что в XXI веке в центре Европы за общечеловеческие ценности последует такая неадекватно жестокая реакция власти.

«Режим — это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и добровольного личностного рабства»

«Режим действующей сегодня власти — это не один человек, а совокупность людей, готовых жить в атмосфере лжи и вынужденной беспомощности. Это аналог добровольного личностного рабства, которое не умирает при исчезновении рабовладельца. Человек не становится свободным по приказу или разрешению сверху», — отметил политик.

Он напомнил, что белорусам долгие годы внушали мысль, что они недостойны или неспособны быть ответственными за свою судьбу, что им нужен контроль и руководство, ведь они «народец», живущий на «клочке земли», окруженной врагами.

«Основным достижением и гордостью считалось, что мы бедные, но не нищие, что наши знания и способности не нужны нигде и никому, кроме как внутри страны. Что цель жизни — стабильность с «чаркай и шкваркай». Но 2020 год показал лживость этого утверждения», — считает Бабарико.

Ушедший год доказал, что огромное количество людей не согласны с такими ценностями и целями, поэтому, уверен он, это является победой или первым шагом к большей победе.

«Многие люди совершили очень важную личностную победу: завоевать свое право называться человеком с чувством собственного достоинства, готового взять ответственность за свою судьбу и судьбу своих детей на себя», — подчеркнул Бабарико.

Также в этом интервью экс-глава «Белгазпромбанка» заявил:

 
 
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В письменном интервью DW из СИЗО КГБ экс-претендент в президенты Виктор Бабарико заявил, что никто не ожидал, что в XXI веке в центре Европы за общече
 
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