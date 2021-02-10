Хорошая работа: читатели показали, как расчистили дворы от снега (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В телеграм-канале «Минск. Официально», являющемся официальным каналом Минского горисполкома, появилась информация о том, что колонны снегоуборочной техники работают сегодня в столице без остановки. В расчистке улиц задействованы 831 единица спецтехники, в том числе 138 самосвалов, предоставленных предприятиями и организациями города.

Кто хочет и кто не хочет

В первую очередь, как сообщается, расчищают основные магистрали, каркасные улицы. В уборке тротуаров, остановок, подземных переходов задействовано порядка 800 уборщиков территорий.

Дорожники просят автомобилистов на время сложных погодных условий воздержаться от парковки машин вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

В этой связи опрос.

Вы довольны работой снегоуборочной техники в Минске?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, доволен Нет, не доволен

Должны сознаться, что вопрос с подвохом. Как сообщалось, минчан уже призывали принять участие в уборке снега. Сегодня же власти вернулись к этой идее.

«Люди жалуются, что не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому. Нас можно критиковать. Но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке. Но это город. В городе надо людей организовать, если надо — помочь с инструментом. И четко сказать: ситуация такая, вот эта территория — за вами, а это мы вам будем чистить. Вопрос в организации дела ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и главы администраций — всех надо вывести для организации», — отметил Александр Лукашенко.

Отсюда еще один вопрос: готовы ли вы взять в руки лопату и показать всем, как надо убирать снег?

Готовы ли вы приступить к уборке снега?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, готов Нет, не готов

Можете похвастаться результатами труда и уже готовы показать, как поработали шуфелем? Ждем ваши фото: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Официально

Между тем о готовности коммунальных служб и о том, кого еще привлекут для помощи в уборке снега в столице, рассказал сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, его слова приводит телеграм-канал «Минск. Официально».

— К снегопаду городские службы подготовились заблаговременно, еще вчера мы отработали механизмы взаимодействия всех профильных подразделений и «сверили часы» с главами администраций районов, руководителями коммунальных предприятий, экстренных служб, — отметил Александр Дорохович. — На помощь в уборке города направлена техника строительных организаций, продлены рабочие смены дорожников и коммунальщиков, к очистке территорий присоединились студенты, планируем привлечь к этой работе военнослужащих. Подводя промежуточный итог, хочу отметить, что работа коммунальных служб организована на должном уровне.

К слову, в Мингорисполкоме отметили, что к уборке уже подключились неравнодушные граждане. Этим людям Александр Дорохович передал слова благодарности.

— Расчищать дорогу у своего дома и убирать от снега парковочное место — абсолютно нормальное стремление. Поэтому призываю всех жителей столицы не оставаться в стороне и по возможности присоединиться к расчистке от снега своих дворовых территорий. ЖЭУ готовы предоставить необходимый инвентарь всем желающим, — добавил он.

Тот, кто может

Наш читатель прислал фото: согласитесь, хорошая работа.

— Минский район. Лопата плюс природа и никакой техники, — отметил он.





Дополнено

Наш читатель Артем прислал фото, глядя на которые трудно поверить, что это дело рук одной семьи, вооруженной разве что лопатой. Качество очистки, масштаб работ — здесь будто потрудился отряд специально обученных людей с техникой.

— Это Игнатовского, 10. Чистил с женой, мелкие дети помогали. Еще сосед, проходя мимо, поучаствовал, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.





















Во дворе дома №12 по улице Михайловской в уборке участвовали несколько человек. Результат впечатляющий.

— Мы с соседями написали у себя в дворовом чате, что нужно чистить дорогу. Вышло 10—12 человек, мы съездили в гаражи за снеговыми лопатами и начали чистить снег, — рассказал наш читатель Сергей. — На полную уборку ушло два-три часа.









Еще одну фотоподборку с результатами своей работы нам прислал читатель. По всему видно, что уборка снега по душе детям, у них и лопатки имеются.















