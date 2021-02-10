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В контроллере PlayStation 5 обнаружили дрифт стиков
Источник материала: Onliner
Всем хорош новый геймпад DualSense от PlayStation 5. В него запихнули целую кучу впечатляющих современных технологий. Но не обошли его стороной и проблемы. СМИ
В соцсетях появляются сообщения как от самых ранних покупателей PS5, так и от совсем недавних. Они жалуются на дрифт стиков, который возникает спустя совсем небольшое время использования геймпада. Конечно, не уточняют, насколько суровую школу жизни за это время прошел геймпад.
— У моего DualSense, который поставлялся с моей PS5, плохой дрифт правого стика. Движется вниз, когда я играю, — пишет один из пользователей Twitter аккаунту поддержки AskPlayStation.
Пресс-служба Sony пока не комментировала масштаб проблемы и возможные пути ее решения.
для Sony PlayStation 5, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
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Всем хорош новый геймпад DualSense от PlayStation 5. В него запихнули целую кучу впечатляющих современных технологий. Но не обошли его стороной и проблемы. СМИ сообщают, что в...
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