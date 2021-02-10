В контроллере PlayStation 5 обнаружили дрифт стиков

Источник материала: Onliner

Всем хорош новый геймпад DualSense от PlayStation 5. В него запихнули целую кучу впечатляющих современных технологий. Но не обошли его стороной и проблемы. СМИ сообщают , что в DualSense был замечен дрифт стиков — неисправность, при которой стики геймпада ведут камеру в ту или иную сторону, даже когда игрок их не касается. С этой бедой часто сталкиваются владельцы Nintendo Switch.

В соцсетях появляются сообщения как от самых ранних покупателей PS5, так и от совсем недавних. Они жалуются на дрифт стиков, который возникает спустя совсем небольшое время использования геймпада. Конечно, не уточняют, насколько суровую школу жизни за это время прошел геймпад.

— У моего DualSense, который поставлялся с моей PS5, плохой дрифт правого стика. Движется вниз, когда я играю, — пишет один из пользователей Twitter аккаунту поддержки AskPlayStation.

Пресс-служба Sony пока не комментировала масштаб проблемы и возможные пути ее решения.