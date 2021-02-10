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Водитель BMW решил подрифтовать на стоянке напротив ГАИ. Затея закончилась плохо (видео)

10.02.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ночь на понедельник BMW заехал на пустую парковку у ГАИ Минской области на ул. Кальварийской с определенной целью. Водитель решил воспользоваться свободным пространством и навалившим снегом, чтобы поупражняться в контролируемом заносе. Его заметили по камерам наружного наблюдения.

«Сотрудники задержали нарушителя и передали его коллегам из спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения, — сообщили в ГУГАИ МВД. — Инспекторы установили, что за рулем находился нетрезвый 30-летний житель Минска. Результат медосвидетельствования — 0,91 промилле».

«Сам нарушитель пояснил, что после ссоры с девушкой решил покататься с другом, — дополнили в Госавтоинспекции. — Во время движения по ул. Кальварийской приятели заприметили просторную стоянку, не подозревая о том, что вблизи нее расположено здание ГАИ. Дрифт закончился административным протоколом за управление в состоянии опьянения, а автомобиль был доставлен на штрафстоянку. Парень вину свою осознал и в содеянном раскаялся».

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Теги: Минск
 
 
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В ночь на понедельник BMW заехал на пустую парковку у ГАИ Минской области на ул. Кальварийской с определенной целью. Водитель решил воспользоваться свободным...
 
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