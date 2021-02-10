Двое мужчин решили переночевать в автомобильном фургоне, а через два дня там обнаружили их тела. СК проводит проверку

Источник материала: Onliner

Двое мужчин 54 и 57 лет приехали в Городокский район и с разрешения знакомого решили переночевать в автомобильном фургоне (кунг) на территории предприятия. С собой они привезли баллон с бытовым газом и газовую горелку — для обогрева и приготовления пищи. Спустя два дня сотрудник предприятия открыл дверь кунга и почувствовал запах газа, а также услышал его шипение. Закрутив газовый баллон, он попытался разбудить мужчин, но обнаружил, что они мертвы. Об этом сообщает Следственный комитет.

Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрошены сотрудники предприятия. Предварительная причина смерти — отравление газом вследствие затухания горелки. Городокским РОСК проводится проверка.