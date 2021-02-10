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В Городокском районе в автомобильном фургоне обнаружили тела двух мужчин

10.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Городокском районе в автомобильном фургоне (кунге) обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.



- Удалось установить, что вечером 7 февраля двое мужчин приехали в Городокский район и, с разрешения своего знакомого решили переночевать в кунге на территории предприятия. С собой они взяли баллон с бытовым газом и газовую горелку, для обогрева автомобильного фургона и приготовления еды. Во вторник, 9 февраля, один из сотрудников предприятия открыл кунга и ощутил запах газа. Также он услышал шипение. Сотрудник предприятия закрутил газовый баллон и попытался разбудить мужчин, но обнаружил, что они были мертвы, - рассказали в ведомстве.

Мужчинам было 54 года и 57 лет.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место случившегося, зафиксировали следовую картины. Были опрошены сотрудники предприятия. Для того, чтобы установить точную причину смерти, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Предварительная причина смерти мужчин – отравление газом вследствие затухания горелки.

Проводится проверка.
 
 
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В Городокском районе в автомобильном фургоне (кунге) обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.
 
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