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В Вашингтоне не смогли сказать, когда Джули Фишер приедет в Минск

10.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По-прежнему остается неизвестным, когда назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер приедет в Минск.

Накануне главу пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса спросили напрямую, "планирует ли новый посол отправиться Минск и передать верительные грамоты Александру Лукашенко" или Вашингтон на данный момент видит своего дипломата  "как своего рода посланника к оппозиции".

"У меня нет для вас никаких новостей относительно ее планов, каких-либо планов о поездке в Беларусь", —  ответил Прайс, передает агентство ТАСС.

Представитель Госдепартамента также отметил, что, по его мнению, США могут "многое сделать для поддержки народа Беларуси из этого здания (Госдепартамента -  Еврорадио)", а также в тандеме с европейскими партнерами.

В этой связи Прайс напомнил, что Джули Фишер на минувшей неделе провела несколько встреч в европейских странах.  Накануне этой поездки сообщалось, что дипломат обсудит с европейскими чиновниками, учеными и представителями гражданского общества, что можно сделать для поддержки белорусского народа в вопросе независимости и суверинитета, а также в вопросах укрепления демократии и повышения благосостояния. Во время этой поездки Джули Фишер встретилась с Павлом Латушко и со Светланой Тихановской, пишет Еврорадио.


Джули Фишер и Светлана Тихановская / twitter.com/USEmbBy

Минск и Вашингтон договорились обменяться послами после 12-ти летнего перерыва в 2019 году. В феврале 2020 года госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск и заявил, что в ближайшее время США назначат своего посла. На эту должность была выдвинута Джули Фишер. Вашингтон не признал результаты выборов в Беларуси, тем не менее в декабре 2020-го года Сенат США утвердил Фишер послом.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По-прежнему остается неизвестным, когда назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер приедет в Минск.
 
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