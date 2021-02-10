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На концерт для делегатов ВНС средства есть. Гомельские власти просят денег на подарки ветеранам

10.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Гомеля просят оказать материальную помощь по сбору средств на подарки ветеранам к 9 Мая.

 

Соответствующие письма за подписью замглавы администрации Центрального района стали приходить на предприятия и организации города, сообщает Флагшток.

«В преддверии празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне администрация Центрального района г.Гомеля просит оказать благотворительную помощь для организации поздравления 150 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, проживающих на территории Центрального района», — сохранив орфографию и пунктуацию, цитирует письмо властей Флагшток.

О своем желании оказать властям помощь нужно сообщить до 15 марта в Центр социального обслуживания населения района.
 
Теги: Гомель
 
 
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Власти Гомеля просят оказать материальную помощь по сбору средств на подарки ветеранам к 9 Мая.
 
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