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«Честные силовики продолжают выходить из системы»

10.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Честные силовики продолжают выходить из системы»

  • 10.02.2021, 10:08
«Честные силовики продолжают выходить из системы»
фото: Tut.by

Интенсивность этого процесса во многом зависит от солидарности гражданских белорусов.

Инициативе BYPOL стало известно о массовых случаях, когда бывшим сотрудникам МВД и офицерам запаса отказывают в получении работы, а иногда и отпускают нелицеприятные комментарии в их адрес.

Так, один из подполковников милиции еще во время августовских протестов открыто заявлял о своем нежелании выполнять преступные приказы. Он намеревался написать рапорт на увольнение, но был вынужден доработать до конца контракта и 1 января 2021 ушел из системы.

Однако уже на гражданке офицер столкнулся с негативными последствиями службы свой: его нигде не берут на работу. С такими же сложностями столкнулись и выпускники военной академии, которые только-только отработали свой пятилетний контракт. С лета они не нашли работу и вынуждены вновь устраиваться на службу в МВД.

Нужно понимать, что прямо сейчас из системы уходят, в большинстве своем, порядочные, умные и честные люди, которые нашли в себе мужество оставить службу. Отвергая их, общество само уменьшает отток кадров из МВД. Многие действующие сотрудники, у которых срок контракта подходит к концу, связываются со своими ушедшими коллегами. Но видя такой пример, сильно сомневаются стоит ли уходить в никуда. Они понимают, что новой работы им не найти, а единственным выходом, чтобы остаться на плаву, является продление контракта.

В связи с этим, инициатива BYPOL призывает пересмотреть свой подход к найму сотрудников и активнее брать бывших силовиков на работу.

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Интенсивность этого процесса во многом зависит от солидарности гражданских белорусов.
 
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