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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новолуние 11 февраля: астролог рассказала, какое влияние оно окажет на людей Новолуние – это соединение Солнца и Луны в напряжении с Ураном.

Новолуние – это соединение Солнца и Луны в напряжении с Ураном – управителем Водолея. Многие люди могут испытывать трудности с речью, обучением, образованием, памятью. Мудрость Сатурна, который также в Водолее, поможет избежать негативного поворота событий, рассказалаастрологВ ближайшие две недели – до полнолуния 27 февраля, возрастает количество конфликтов по идейным или политическим разногласиям. Прошлое напоминает о себе, приходится общаться на неудобные темы. Неприятности возникают из-за упрямства, ведь Водолей – фиксированный знак, конфликты мнений обычное явление в новолуние и в период растущей Луны, многим трудно принять чужую точку зрения.Новолуние 11 февраля сыграет неожиданную роль в современной жизни - поменяется весь способ видения мира современного человека. Сильное влияние рационального разума на подсознание, может давать холодность, отчуждение друг от друга, но возрастает стремление к объединению, интеллектуальной работе, исследованиям.Луна – ближайшее к Земле небесное тело, ее влияние каждый человек ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении. Новолуние – начало лунного месяца. В это время приходит осознание того, что нужно, чтобы жить и развиваться. Ведь в новолуние эмоций мало, в основном, решения принимаются на основе разума, логических умозаключений. Соединение Солнца и Луны – соединение мужского и женского, дают жизнь, наполнение жизненными силами. В новолуние лучше всего начинать серьезные изменения, но поскольку сейчас период ретро Меркурия, то не стоит торопиться – корректируйте, обдумывайте, обсуждайте все вопросы и уже после 21 февраля вы будете готовы к переменам.В момент Новолуния в подсознании рождаются новые импульсы и идеи, но они еще четко не определены, но не торопитесь приступать к их реализации – на ретро Меркурии легко можно допустить ошибку, которую будет трудно исправить. В период растущей Луны увеличивается активность людей, а жизненные обстоятельства становятся более податливыми для воздействия. В этот период ваши действия совпадают с естественными ритмами природы.Сама энергия новолуния соответствует качествам Плутона – возрождение в новом качестве, т.е. трансформация. Решительным и независимым людям многое удастся сделать в период растущей Луны. Новолуние 11 февраля предоставляет прекрасные возможности к новому старту или к изменению образа жизни. Новолуние происходит в период ретро Меркурия, поэтому, прошлое окажет существенное влияние на настоящее, особенно если прежде вы избегали решения сложных для вас вопросов, оттягивали это на неопределенный срок. Это новолуние заставит стать самостоятельным, принять ответственности за свою жизнь.Поскольку Новолуние 11 февраля включает очень мощно энергии Водолея, то неожиданные повороты событий будут происходить во всех сферах. Водолей отвечает за политические процессы, характеризует человечество в целом. Стеллиум в Водолее в момент Новолуния даст серьезный толчок к переменам. Задает первоначальный импульс Сатурн, который начинает стеллиум. Способствует четкому и безэмоциональному различению структуры и границ, умению выставить адекватную оценку. Солнце находится в конце стеллиума, является результирующим, или заканчивающей действие, имеет статус изгнания в Водолее. Это означает отсутствие авторитетов, освобождение, выход за пределы организованности, независимость от других, но в одиночестве человек ничего не сможет, ему необходим коллектив, группы единомышленников.Стеллиум в Водолее дает очень сильную внутреннюю напряженность – планеты в квадратуре с управителем стеллиума – с Ураном в Тельце, который имеет статус падения. Все возникающие проблемы – от слабой потребности что-то менять. Во многом это обусловлено также и ретро Меркурием, и Марсом, который в Тельце в статусе изгнания. С другой стороны, именно замедленная активность, неторопливые движения и действия, ограждает от множества ошибок в этот период.Новолуние в составе стеллиума является самым мощным аспектом, в составе есть Венера и Юпитер, которые считаются благотворными планетами, поэтому можно говорить о том, что потенциал Новолуния 11 февраля, в целом, позитивный. Но необходимо учесть и то, что наиболее сильная планета этого стеллиума - Сатурн, который является первым и задает основной тон – ограничения. Обстоятельства складываются не совсем удачно, требуется преодоление препятствий. Главные проблемы возникают из-за неверного расчета времени – Сатурн требует пунктуальности, четкости, последовательности.